Una occasione per raccontare e fare conoscere i comuni partecipanti e che si “sfideranno” in giochi divertenti, buffi e davvero esilaranti

ROCCAFLUVIONE – Venerdì 11 settembre a Roccafluvione al via la terza edizione di “Giochi senza confini”, un evento organizzato dall’ Amministrazione Comunale di Roccafluvione in collaborazione con la ProLoco che punta a fare comunità, rete, coesione, unione tra comuni.

Una occasione per raccontare e fare conoscere i comuni partecipanti e che si “sfideranno” in giochi divertenti, buffi e davvero esilaranti. Roccafluvione, Maltignano (il Comune che ha vinto la seconda edizione) , Colli del Tronto e Palmiano si contenderanno il Tartufo d’Oro in una serata tutta da ridere.

Un evento che crea attesa, spirito di collaborazione e legami. Venerdì 11 settembre alle 21,15 presso il Nero Palace (Impianti sportivi) di Roccafluvione.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.