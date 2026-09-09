ROCCAFLUVIONE – Venerdì 11 settembre a Roccafluvione al via la terza edizione di “Giochi senza confini”, un evento organizzato dall’ Amministrazione Comunale di Roccafluvione in collaborazione con la ProLoco che punta a fare comunità, rete, coesione, unione tra comuni.
Una occasione per raccontare e fare conoscere i comuni partecipanti e che si “sfideranno” in giochi divertenti, buffi e davvero esilaranti. Roccafluvione, Maltignano (il Comune che ha vinto la seconda edizione) , Colli del Tronto e Palmiano si contenderanno il Tartufo d’Oro in una serata tutta da ridere.
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