FOLIGNANO – Folignano si prepara a vivere una grande serata di musica, energia e condivisione. Sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 20, Piazza Bolivar sarà il cuore della Notte Green Young, un appuntamento dedicato ai giovani e alla musica, con un protagonista d’eccezione: Il Tre.

Una serata pensata per far cantare, saltare ed emozionare il pubblico, ma soprattutto per dare spazio ai giovani talenti del territorio. La manifestazione nasce infatti con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni di Folignano, che saranno i veri protagonisti dell’evento, non soltanto sul palco ma anche nell’organizzazione e nella gestione della serata.

Ad aprire il programma musicale saranno Giulia Caselli, Flavius, Lorenzo Zucchetti e Leroy, giovani artisti del territorio pronti a portare sul palco le proprie sonorità, la propria creatività e tutta la loro energia. A seguire, il momento più atteso della serata: l’esibizione di Il Tre, artista capace di parlare direttamente alle nuove generazioni attraverso testi, emozioni e un’energia live coinvolgente.

La Notte Green Young vuole essere molto più di un semplice concerto: una piazza aperta alla musica e alla socialità, un luogo nel quale lasciarsi alle spalle per una sera le proprie fragilità, stare insieme e cantare a squarciagola. Un’occasione per trasformare la musica in un linguaggio comune e in un momento di aggregazione per tutto il territorio.

L’iniziativa è organizzata da Seventeen Eventi, in sinergia con il Comune di Folignano, e rappresenta un’importante occasione di partecipazione e protagonismo giovanile.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 12 settembre in Piazza Bolivar a Folignano (AP), dalle ore 20.00. L’ingresso è gratuito.

Una notte di musica, giovani ed emozioni è pronta a illuminare Folignano.

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