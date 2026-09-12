Ore 15 Stadio “Euganeo” 4° campionato di Serie B. Sono 1.132 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti, sono presenti in tribuna Bernardino ed Andrea Passeri.
DATI: 20 tiri di cui 5 in porta per l’Ascoli, più preciso il Padova con 11 tiri totali di cui 4 in porta. Possesso a favore del Picchio, 65% Ascoli, 35% Padova
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese (70’ Oliveri), Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani (81’ Acampora), Corradini; De Pieri (70’ Silipo), D’Uffizi, Bolsius (70’ Brunori); Chakir (70’ Gori). A disp.: Crespi, Nicoletti, Perciun, Diamanti, Lo Scalzo, Ricci, Gattoni. All. Tomei
ARBITRO: Collu di Cagliari
RETI: 63’ Galazzi (P)
NOTE: ammoniti: Mister Calabro (P), Zuelli (P), De Pieri (A), Dellavalle (P), Rizzo (A), Fusi (P), Capelli (P). Spettatori 9.939 (6.324 abbonati e 1.132 ospiti) per un incasso di 53.197,00 €. Rec. 0’ pt, 4’ st.
PRIMO TEMPO
0- Inizia la gara. Ascoli in maglia bianca
1- Primo angolo per il Padova che è molto aggressivo
3- ripartenza bianconera. De Pieri sbaglia l’ultimo passaggio per Chakir, poteva essere una potenziale azione da gol
7- Punizione dal lato sinistro di Pompetti, spizzata di Lasagna che termina sul fondo
8′ Padova molto aggressivo in pressing alto
8′ Punizione per l’Ascoli sulla trequarti avversaria, da posizione centrale batte Corradini dopo un batti e ribatti Milanese conquista un corner
19′ OCCASIONE PADOVA. Passaggio rasoterra sul primo palo a cercare Lasagna che anticipa Rizzo e Vitale, il suo tap in termina sul fondo
23′ Dopo una serie di dribbling e una triangolazione con D’Uffizi, Bolsius viene fermato sulla trequarti punizione per il Picchio dai 25 metri, batte D’Uffizi che spara in curva sud
27- Varas serve Moro al limite dell’area, il tiro viene murato da Damiani
29′ OCCASIONE ASCOLI manovra offensiva del Picchio arriva al tiro Bolsius dentro l’area, palla deviata in corner. Batte Bolsius di testa Curado sfiora la traversa
33- Ammonito Tomei per proteste
34 – OCCASIONE ASCOLI, Milanese si inserisce in area palla al piede poi spara alto sopra la traversa
35′ Bolsius entra male su Lasagna al limite dell’area, punizione per i padroni di casa. Batte Pastina, para Vitale sicuro
36 – OCCASIONE ASCOLI, De Pieri si sfila bene sulla destra serve un rasoterra in area, Guiebre non riesce ad agganciare e spazza la difesa del Padova
40- Guiebre si invola sulla fascia sinistra serve in area Chakir con un rasoterra, ma Pastina chiude mettendo in corner
42- Gran tiro di sinistro di Guiebre dai 25 metri, tuffo di Sorrentino che devia in corner
43 – INCREDIBILE GOL ANNULLATO A CHAKIR, che un gran tiro di destro che si infila a fil di palo, dopo aver raccolto la spazzata di testa di Lovato, l’arbitro annulla per un presunto tocco con il braccio di Chakir.
45 – termina il primo tempo
46- Riprende la gara. Doppio cambio Padova: dentro Galazzi e Cocchi, fuori Di Mariano e Pompetti
48- Assedio Ascoli, contropiede che porta il quinto corner
48- Corner di Bolsius, colpo di testa sul primo palo di D’Uffizi, devia sopra la traversa Sorrentino allungandosi
51 – Assedio in area del Padova, prima Chakir viene anticipato al momento di concludere poi filtrante di Damiani per Bolsius, botta forte da dentro l’area che sfiora la traversa
55- cambio Padova: esce Pastina, dentro Capelli
57- Contropiede Ascoli con D’Uffizi che serve in area Bolsius, tiro deviato in corner. Dal calcio d’angolo di De Pieri, spizzata di Curado che termina alta
58- ammoniti De Pieri e Della Valle che si trattengono a vicenda a centrocampo
59- cambio Padova esce Lasagna entra Caprari
61 – ammonito Rizzo
63- GOL Padova con Galazzi che infila in spaccata, check Var per valutare un eventuale offside di Moro che partecipa all’azione. Gol assegnato molto dubbio
66′ OCCASIONE PADOVA. Caprari sgasa sulla sinistra e serve Moro al limite dell’area, tiro che termina di poco sul fondo sopra la traversa
71- Quattro cambi nell’Ascoli dentro Gori, Brunori, Oliveri e Silipo e al posto di Chakir, Bolsius De Pieri e Milanese
72- Ultimo cambio per il Padova: dentro Fusi per Varas
73 – reclama un rigore il Padova per il contatto tra Corradini e Fusi, non la pensa ugualmente l’arbitro
74 – sguscia in area Guiebre poi tenta il tiro che sfiora la traversa a pochi metri da Sorrentino dalla sinistra
77 – sponda di Gori per Brunori che dal limite dell’ara tira di poco alto sopra la traversa
82 – OCCASIONISSIMA ASCOLI D’Uffizi serve in area piccola Gori, Sorrentino riesce a respingere
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