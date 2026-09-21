ASCOLI PICENO – Sabato 26 settembre 2026, alle ore 17, nella Sala della Vittoria presso la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, avrà luogo la premiazione dei finalisti della X edizione del Concorso Internazionale di Composizione “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta”, che è considerata una tra le più autorevoli manifestazioni di composizione, vantando insieme ad altri Patrocini, quello prestigioso del Ministero della Cultura. La Fondazione Mauro Crocetta, insieme all’Istituto “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno, per questa X Edizione, oltre alla Poesia come fonte di ispirazione delle composizioni per la sezione A, ha dato spazio anche alla scultura di Mauro Crocetta in una creazione intermediale di musica acusmatica ed immagini nella sezione B.

Vogliamo continuare a pensare che in un mondo globalizzato, l’arte in tutte le sue forme artistica, morale, spirituale possa riportare l’uomo a ricostruire un tessuto sociale che profumi di umanità.

Per questa edizione del Concorso è stato proposto, nella sezione A, un testo poetico di Mauro Crocetta “Cade come acqua”, 1966 tratto da “ELEGIE PER UN INVERNO” contenuto nella raccolta “Verso l’ultimo approdo”, Ed. 2021 Marte Editore, che crea un’intima connessione tra l’uomo e il suo pensiero che si rigenera nella “MADRE TERRA”.

I tre finalisti sono: Andrea Montalbano – Sciacca (AG) – con la composizione “Cade Come Acqua”; Gianmarco Spallacci – Mondavio (PU) – con la composizione “Come Acqua tra le Crepe”; Emanuele Stracchi – Terni (TR) – con la composizione “come acqua cade”. I tre brani selezionati dalla giuria verranno eseguiti a cura del Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro: al Flauto Maria Stella Piergiovanni, al Clarinetto Nico Settimi e al Violoncello Jacopo Muratori.

La scultura “O buon Apollo” del 1997 di Mauro Crocetta, ispirata ai versi (13-14) del Primo Canto del Paradiso, esposta alla XIII Biennale Internazionale Dantesca di Ravenna del 1998, che rappresenta, attraverso lo slancio dei due corpi, l’elevazione dello spirito e della parola poetica, è stata proposta per la sezione B: “Le forme plastiche di Mauro Crocetta” Creazione intermediale di musica acusmatica ed immagini”. Per questa sezione vi è un unico primo classificato: il duo Stefano Pavarini e Roberto Rossi di San Donato Milanese (MI) con il video “AB- SOLUTUS”, che sarà proiettato nella serata finale di premiazione.

I tre finalisti della sezione A riceveranno un attestato di merito, la pubblicazione della Rassegna a cura della Fondazione Mauro Crocetta, la registrazione audio delle tre composizioni premiate, l’attestato di pubblicazione a stampa della composizione con Edizioni Musicali Agenda di Bologna e, inoltre, verrà loro assegnato un contributo, a riconoscimento della qualità artistica personale.

Anche al duo vincitore della sezione B verrà consegnato un attestato di merito, la pubblicazione della Rassegna a cura della Fondazione Mauro Crocetta, nonché un contributo, a riconoscimento della qualità artistica personale.

Nella presentazione della pubblicazione, realizzata in occasione del Decennale del Concorso, la Presidente della Fondazione Maria Rosaria Sarcina, moglie di Mauro Crocetta, prematuramente scomparso nel 2004 afferma: “Non vogliamo elencare successi in esposizione mediatica che hanno la durata di una meteora, ma possiamo continuare a credere che il messaggio poetico di tutta la produzione artistica di Mauro Crocetta trova spazio solo in coloro che credono nei valori veri della vita”.

Il Direttore Artistico M° Lamberto Lugli scrive che “La decima edizione segna inoltre un passaggio importante: il Concorso, nato come appuntamento di respiro nazionale, si apre ora alla dimensione internazionale. Un’evoluzione che non rappresenta soltanto un ampliamento geografico, ma la volontà di portare l’opera e la figura di Mauro Crocetta oltre i confini italiani, favorendo l’incontro tra culture, sensibilità e linguaggi musicali differenti”.

L’orgoglio per questo Concorso è manifestato, inoltre, anche dal Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, che così si esprime nella nota di presentazione della pubblicazione 2026 per il Decennale: “Ospitare questa rassegna, diventata un riferimento per i tanti appassionati delle rime e delle opere di Mauro Crocetta, è per noi un vero onore”.

In apertura della serata di premiazione, assisteremo all’esecuzione della composizione “VERSO L’ASSOLUTO” del giovane compositore Davide Pompei, allievo del M° Giuliano Di Giuseppe dell’Istituto Musicale “G. Spontini” di Ascoli Piceno, con i maestri Mauro Baiocchi e Alessandro Buca.

Nello spazio Danza, a cura della Maestra Maria Lugia Neroni, la Fondazione omaggia la PACE .

Il “Premio Cultura” 2026 vede protagonista Dario Faini – DARDUST, pianista, compositore, produttore discografico e autore. “Le radici umane e musicali di Dario Faini sono nella sua città di nascita e nell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno. Partendo dalle emozioni delle proprie radici, Dario Faini trae linfa vitale per la sua musica. Il pianoforte non è più solo modello di classicità, ma con l’elettronica diventa un nuovo mezzo di espressione delle emozioni.”

Il 26 settembre, in anteprima assoluta, nel corso della manifestazione, verrà eseguita la composizione inedita “VICTIMAE PASCHALI” di Luca Pontolillo, già vincitore della IX edizione 2025 del Concorso Nazionale di Composizione, a cura dell’Istituto Musicale “Nelio Biondi” di Camerino, con i musicisti Raoul Faranfa , Davide Paris, Gabriele Paoletti, Sara Buldrini.

Il Concorso Internazionale di Composizione “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta” si avvale, anche per questa decima edizione, di noti compositori in qualità di giurati:

nel Decennale vi saranno le autorevoli presenze ad Ascoli Piceno del M° Pavel Trojan, Compositore che arriva dal Conservatorio di Praga, del Presidente della Giuria M° Andrea Talmelli, del Direttore Artistico M° Lamberto Lugli del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, del M° Ada Gentile, nota pianista e compositrice, del M° Francesco Maria Paradiso del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia e del Prof. Gianpaolo Salbego di Edizioni Musicali Agenda, Bologna.

Inoltre, ancora una volta, vanno ricordati, oltre al già menzionato prestigioso patrocinio del Ministero della Cultura, quelli del Comune di Ascoli Piceno, che offre la disponibilità delle migliori sale del suo patrimonio artistico per questo evento, del Comune di Martinsicuro, del Consiglio Regionale Marche ed, ancora, dell’Università degli Studi di Camerino, del Conservatorio Rossini di Pesaro, della BCC Banca del Piceno, dell’Associazione ADESSO MUSICA, dell’Istituto Musicale Nelio Biondi di Camerino, e di Crystal Hemp, Azienda elettronica INIM, Grafiche Martintype, 7k service, Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, SIMC Società Italiana Musica Contemporanea, Edizioni Musicali Agenda, Pasticceria Adriatica di Porto d’Ascoli.

PROGRAMMA

In apertura della manifestazione conclusiva del decennale del Concorso

“VERSO L’ASSOLUTO”

di Davide Pompei

allievo del M° Giuliano Di Giuseppe Istituto “G. Spontini” Ascoli Piceno

Composizione inedita eseguita in anteprima assoluta a cura dei Docenti dell’Istituto “G. Spontini” di Ascoli Piceno

Flauto Mauro Baiocchi

Pianoforte Alessandro Buca

Conduce la serata la Prof.ssa Maria Puca

Brevi Interventi

Dott.ssa Maria Rosaria Sarcina Presidente Fondazione Mauro Crocetta

M° Lamberto Lugli Compositore Conservatorio G. Rossini di Pesaro – Direttore Artistico

M° Andrea Talmelli Compositore – Presidente Giuria

Saluto delle Autorità

Spazio Danza

Con le Allieve della classe di danza dell’Istituto “G. Spontini” diretta dalla

Prof. Maria Luigia Neroni

Omaggio alla PACE contro ogni forma di violenza attraverso l’opera di Banksy e la musica

“Teardrop” dei Massive Attack

“Cade come acqua” 1966 da “ELEGIE PER UN INVERNO”

tratto dalla raccolta “VERSO L’ULTIMO APPRODO” di Mauro Crocetta

base d’ispirazione per le composizioni musicali SEZIONE A

voce recitante Paolo R. Maria Aceti

Esecuzione dei brani finalisti

SEZIONE A

“Cade Come Acqua” di Andrea Montalbano

“Come Acqua tra le Crepe” di Gianmarco Spallacci

“come acqua, cade” di Emanuele Stracchi

a cura del Conservatorio di Musica “G. Rossini” Pesaro

Flauto Maria Stella Piergiovanni

Clarinetto Nico Settimi

Violoncello Jacopo Muratori

SEZIONE B

“Le forme plastiche di Mauro Crocetta”

Creazione intermediale di musica acusmatica ed immagini vincitrice

“AB-SOLUTUS”

di Stefano Pavarini e Roberto Rossi

Consegna del “PREMIO CULTURA” 2026 al M° Dario Faini – DARDUST

pianista, compositore, produttore discografico e autore

Intermezzo

Luca Pontolillo

vincitore della nona edizione 2025 del Concorso Nazionale di Composizione

“Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta”

VICTIMAE PASCHALI

per Quartetto di Sassofoni

composizione inedita eseguita in anteprima assoluta, a cura dell’Istituto Musicale Nelio Biondi di Camerino da

Raoul Faranfa – Sassofono Soprano

Davide Paris – Sassofono Contralto

Gabriele Paoletti – Sassofono Tenore

Sara Buldrini – Sassofono Baritono

PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.