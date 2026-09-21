Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre il centro storico si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alle tradizioni popolari picene

APPIGNANO DEL TRONTO — Si è conclusa con uno straordinario riscontro di pubblico e partecipazione l’iniziativa «Radici in Festa – La Notte del Saltarello», che nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre ha trasformato il centro storico di Appignano del Tronto in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alle tradizioni popolari picene.

L’iniziativa, promossa dall’ente capofila Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuta dalla Regione Marche con i Fondi POC Marche 2014-2020 nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) «Ascoli Piceno», ha regalato due giornate memorabili all’insegna della condivisione, della cultura e del divertimento.

La manifestazione ha preso il via sabato 19 settembre con i laboratori dedicati al saltarello, che fin dal pomeriggio hanno coinvolto bambini, adulti e famiglie negli spazi del cortile dell’ex asilo. Un momento di formazione ed allegria che ha travolto i presenti con l’energia e le melodie tradizionali del Gruppo Ortensia la prima serata è terminata con l’apprezzatissimo aperitivo “Bollicine e saltarello” del Caffè del Centro;

La giornata di domenica 20 settembre ha visto il culmine dei festeggiamenti: dalle ore 18:00 la piazza allestita grazie al contributo di piante e fiori di Forti Vivai, si è animata grazie all’apertura del mercato contadino e degli itinerari di degustazione, presi d’assalto da visitatori e appassionati. Le eccellenze enogastronomiche del territorio — firmate da MAM azienda agricola biologica, Agriturismo Il Gigante, Oleificio Conca d’Oro, Cantina SeSí, Oleificio Stipa e Pasticceria Oneiroi — hanno valorizzato i sapori autentici del borgo, mentre le performance itineranti dei Trallallero hanno riscaldato l’atmosfera della piazza coinvolgendo tante persone di tutte le età nel ballo e nel canto degli stornelli.

Gran finale in serata con il concerto dell’Orchestra Popolare del Saltarello, che alle 20:30 ha fatto scatenare il pubblico presente con ritmi coinvolgenti e un’energia travolgente, confermando ancora una volta la forza identitaria della musica popolare marchigiana.

L’Amministrazione Comunale e gli organizzatori esprimono profonda soddisfazione per la riuscita dell’evento, ringraziando la cittadinanza, gli artisti, le aziende partecipanti e i tanti visitatori che hanno reso queste due giornate un’esperienza indimenticabile per tutta la comunità.

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