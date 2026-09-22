Il nuovo blocco sarà costruito in continuità con l’architettura esistente, utilizzando materiali caratteristici come travertino, mattoni a faccia vista e coppi, con porticati, colonne e archi

FOLIGNANO – Avanza il piano di ampliamento del cimitero comunale di Folignano. Consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione del nuovo Blocco 6. Nella mattinata di ieri, lunedì 21 settembre, si è svolta la visita del sindaco e dell’amministrazione comunale. «Con l’impresa e i tecnici abbiamo effettuato il sopralluogo e il tracciamento delle opere: il cantiere entra quindi nella sua fase operativa», spiega il sindaco Matteo Terrani.

L’intervento, per un importo dei lavori di circa 667 mila euro, consentirà di realizzare 256 nuovi loculi e 128 ossarietti, oltre alla sistemazione degli spazi esterni e alla realizzazione dei percorsi pedonali. Il nuovo blocco sarà costruito in continuità con l’architettura esistente, utilizzando materiali caratteristici come travertino, mattoni a faccia vista e coppi, con porticati, colonne e archi che manterranno l’uniformità dell’intero complesso. Il progetto si inserisce nel più ampio piano di opere pubbliche promosso dall’amministrazione per il miglioramento dei servizi comunali.

«Si tratta di un intervento importante e atteso, che permetterà di ampliare e migliorare il nostro cimitero nel rispetto dell’identità e del decoro di un luogo particolarmente caro alla nostra comunità», conclude il sindaco Terrani. Il primo cittadino, insieme alla giunta e agli uffici tecnici, seguirà da vicino l’intero iter dei lavori e continuerà a informare la cittadinanza sugli sviluppi del progetto.

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