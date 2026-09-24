I numeri raccontano la crescita: 96 le compagnie che hanno partecipato al bando, sette quelle selezionate per il concorso più una fuori concorso. E gli abbonamenti hanno già toccato quota 140

OFFIDA – Dieci anni e non sentirli. Anzi, sentirli tutti, ma con l’orgoglio di chi ha costruito qualcosa mattone dopo mattone. Sabato 26 settembre si alza il sipario sulla decima edizione del Festival Serpente Aureo, la rassegna nazionale di teatro amatoriale organizzata dal Gad’A, il Gruppo Amici dell’Arte, che fino all’otto dicembre porterà a al Serpente Aureo 8 compagnie da tutto il Paese.

I numeri raccontano la crescita: 96 le compagnie che hanno partecipato al bando, sette quelle selezionate per il concorso più una fuori concorso. E gli abbonamenti hanno già toccato quota 140.

“È la decima edizione del Festival. Siamo partiti con la guida di Piero Petrocchi e tutto quello che vedete è frutto del nostro lavoro”, spiega il presidente del Gad’A, Mauro Moretti.

Per festeggiare il traguardo, quest’anno è previsto un premio aggiuntivo da 500 euro. E anche i riconoscimenti parlano offidano: a confezionarli saranno le merlettaie del paese.

“Ringrazio l’amministrazione, che ha capito che la cultura è il giacimento che salverà i paesi delle aree interne e lo coltiva – prosegue Moretti -. E ringrazio le associazioni che lavorano per ottenere questi risultati, dalla Pro loco alle merlettaie: ci si aiuta per attirare persone da tutta la provincia. Le famiglie che hanno costruito il Serpente Aureo avevano già capito che sarebbe diventato un patrimonio e oggi è riconosciuto anche dall’Unesco. Un grazie anche alle attività commerciali, che come noi tengono vivo il paese, e alla Fondazione Carisap, che ha riconosciuto l’importanza dell’evento con un sostegno economico. Riusciremo a regalare giornate bellissime, per cui il pubblico avrà voglia di seguirci”.

Il Gad’A ha già incassato un riconoscimento prima ancora di cominciare: la locandina per il loro spettacolo Errors realizzata da Federica Agresti si è classificata prima a Locarno, nell’ambito del forum Forum Internazionale CIFTA.

“Quando parliamo di teatro amatoriale non pensiamo a qualcosa di minore: amatoriale è un festival di attori che amano il teatro – sottolinea l’assessore alla Cultura Marica Cataldi – Lo ama il team delle maschere, giovanissimi che fanno funzionare ogni serata. E infine il pubblico. All’inizio dovevamo lavorare molto per vendere i biglietti porta a porta, oggi siamo già a 140 abbonamenti. Il Serpente Aureo è un festival sostenibile grazie all’associazione Gad’A, che garantisce qualità. E siccome la cultura appartiene a tutti, i prezzi sono abbordabili”.

“Grazie al Gad’A – conclude soddisfatto il sindaco Luigi Massa – Offida è al centro di una passione condivisa, per il teatro, che ci proietta in ambito nazionale, con risvolti che vanno oltre l’evento stesso, anche in termini di ritorno economico. È un riconoscimento reso possibile anche da una struttura che oggi è Patrimonio dell’Umanità. Vorrei elogiare la capacità del Gad’A, negli anni, di accettare cambiamenti e innovazioni. Non era scontato”.

Il cartellone. Ad aprire la rassegna, sabato alle 21.15, sarà un classico di Eduardo De Filippo, «Le bugie con le gambe lunghe», portato in scena dalla compagnia Il Dialogo di Camposano (Napoli).

Al centro della vicenda c’è Libero Incoronato, innamorato di Graziella: il passato da prostituta della donna e il timore del giudizio altrui gli impediscono però di sposarla. Intorno ai due si muove un groviglio di ipocrisie borghesi fatto di matrimoni combinati, tradimenti taciuti e menzogne costruite ad arte per salvare le apparenze. In una società in cui la verità dà fastidio e la bugia regola ogni rapporto, Libero finirà per ribellarsi, rivendicando il diritto di vivere e amare a modo suo. Una commedia amara e ironica insieme, che spinge a interrogarsi sull’onestà e sui doppi standard della morale comune.

A seguire:

Domenica 4 ottobre (ore 17.15), «Grisù, Giuseppe e Maria» di G. Clementi con la Bottega dei RebArdò di Roma;

Sabato 17 ottobre (21.15) torna Eduardo con «Le voci di dentro», interpretato dalla Compagnia Teatrale Avalon di Battipaglia.

Domenica 25 ottobre (17.15) il Teatro del Sorriso di Ancona presenta «La magnolia e il giardiniere» di G. Piantadosi.

Sabato 7 novembre (21.15) la Compagnia dell’Anello di Forlì porta in scena «Sette donne e un mistero», da «Huit Femmes» di R. Thomas.

Sabato 14 novembre (21.15) La Cricca di Taranto propone «Farà giorno» di R. A. Menduni e R. De Giorgi.

Sabato 28 novembre (21.15) chiude il concorso «Qui e ora» di M. Torre con la TeatrOfficina di San Marcello.

Gran finale fuori concorso martedì 8 dicembre (17.15) con «Romeo, Giulietta &… Company» di S. Andreoli, a cura di PianoB Teatro di Como.

Biglietti: 9 euro intero, 6 euro il ridotto, 55 euro l’abbonamento agli otto spettacoli.

Info e prevendita: Monja Malavolta, 0736.888616, WhatsApp 333.4358929.

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