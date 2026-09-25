ASCOLI PICENO – Con l’arrivo dell’autunno riparte Editoria & Progetto, il ciclo di incontri promosso dalla Scuola di Ateneo di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” dell’Università di Camerino, giunto alla sua terza stagione.

Anche quest’anno la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno ospiterà autori, studiosi e progettisti per parlare di libri e di ricerca, con l’obiettivo di aprire il lavoro dell’università alla città: architettura, design, paesaggio e cultura del progetto raccontati attraverso i volumi che li documentano, in incontri liberi e aperti a tutti.

La stagione si apre mercoledì 30 settembre alle 18:30 con Le Marche e il Mare. Arte, architettura, paesaggio (Sagep Editori, 2025), un’indagine a più voci sul rapporto tra il litorale adriatico e l’entroterra marchigiano.

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