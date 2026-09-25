Un microfono, una persona, il pubblico a pochi passi e la libertà sono gli ingredienti di un cartellone pensato per incontrare pubblici diversi e accompagnarli per tutta la stagione

ASCOLI PICENO – Otto appuntamenti, otto protagonisti della comicità dal vivo e tre palcoscenici per attraversare, tra ironia, satira, racconti personali e punti di vista inattesi, la nuova stagione di Stand-AP Comedy 2026/2027.

La rassegna porta ad Ascoli Piceno le voci e i personaggi della nuova stand-up comedy italiana, in un percorso che parte dalla casa della manifestazione, il PalaFolli Teatro, attraversa lo storico Teatro dei Filarmonici e si conclude con il grande appuntamento finale al Teatro Ventidio Basso. Un microfono, una persona, il pubblico a pochi passi e la libertà della comicità dal vivo sono gli ingredienti di un cartellone pensato per incontrare pubblici diversi e accompagnarli per tutta la stagione.

La stagione prenderà il via domenica 18 ottobre 2026 al PalaFolli con Xhuliano Dule con lo spettacolo Remuntada. Si proseguirà domenica 22 novembre con Piero Massimo Macchini con D’IO (la D è muta), mentre domenica 6 dicembre sarà protagonista Paco Pogo con Rebus. Il nuovo anno si aprirà domenica 17 gennaio 2027 con Raffaello Corti e lo spettacolo Giallo sai!.

Il quinto appuntamento porterà la rassegna al Teatro dei Filarmonici: venerdì 26 febbraio 2027 sarà in scena Filippo Giardina con La banalità del bene. Si tornerà quindi al PalaFolli domenica 21 marzo con Tiziano La Bella e lo spettacolo In Buona Fede, seguito domenica 18 aprile da Maura Bloom con Bambolotto. Gran finale venerdì 21 maggio 2027 al Teatro Ventidio Basso, con Giorgio Montanini e il suo nuovo spettacolo.

IL CALENDARIO

18 ottobre 2026 – Xhuliano Dule con “Remuntada” – PalaFolli Teatro

22 novembre 2026 – Piero Massimo Macchini con “D’IO (la D è muta)” – PalaFolli Teatro

6 dicembre 2026 – Paco Pogo con “Rebus” – PalaFolli Teatro

17 gennaio 2027 – Raffaello Corti con “Giallo sai!” – PalaFolli Teatro

26 febbraio 2027 – Filippo Giardina con “La banalità del bene” – Teatro dei Filarmonici

21 marzo 2027 – Tiziano La Bella con “In Buona Fede” – PalaFolli Teatro

18 aprile 2027 – Maura Bloom con “Bambolotto” – PalaFolli Teatro

21 maggio 2027 – Giorgio Montanini con il suo nuovo spettacolo – Teatro Ventidio Basso.

La rassegna è organizzata da Il Piccio Booking, PalaFolli, La Birretta e il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. Il PalaFolli è il cuore della rassegna e ospita sei degli otto appuntamenti (tutti in programma alle 18), mentre gli altri due spettacoli saranno ospitati dai due principali teatri cittadini. I biglietti per gli spettacoli al PalaFolli sono disponibili a 15 euro (18 euro per lo spettacolo di La Bella), mentre per gli appuntamenti al Teatro dei Filarmonici e al Teatro Ventidio Basso sono previste diverse fasce di prezzo.

Stand-AP Comedy 2026/2027 è dunque un viaggio nella comicità contemporanea che, da ottobre a maggio, porta sul territorio ascolano otto artisti e otto spettacoli, con l’obiettivo di fare del teatro un luogo di incontro diretto tra comici e pubblico: una persona, una voce, un microfono e tante storie da raccontare.

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