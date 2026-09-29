ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli.
Con l’Ordinanza dirigenziale 604 del 29 settembre 2026 l’Amministrazione ordina di adottare, per la giornata di sabato 3 ottobre 2026:
- dalle ore 08:00 alle ore 10:00 divieto di sosta con rimozione coatta sullo spazio antistante la facciata di Palazzo San Filippo (piazza Simonetti lato Est);
- dalle ore 08:00 alle ore 10:00 il divieto di sosta con rimozione coatta Piazza Roma , tutti i lati;
- di interdire temporaneamente, nel tratto Piazza Roma – Via XX Settembre – Corso Trento e Trieste, la viabilità per tutti i veicoli inclusi i mezzi del trasporto pubblico, dei taxi, trenino elettrico e turistico , in occasione della cerimonia prevista per le ore 9:00 in Piazza Simonetti e ore 09:15 circa in Piazza Roma e comunque fino al loro termine;
- di istituire con orario 09:45 – 12:00 e comunque fino al termine della cerimonia religiosa presso il Sacrario ai Caduti per la Resistenza, l’interdizione della circolazione veicolare in Via Circonvallazione San Marco da innesto con Via Caduti della Resistenza fino all’intersezione con la Via Medaglie d’Oro;
- di istituire altresì il divieto di sosta rimozione coatta con orario 9:00-12:00, in ambo i lati, di Via Circonvallazione San Marco per il tratto in corrispondenza del Sacrario ai Caduti.
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