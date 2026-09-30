Un’occasione per scoprire come il senza glutine possa essere sinonimo di qualità, creatività e sapore, coinvolgendo non solo chi è celiaco, ma anche famiglie, turisti e semplici appassionati di street food

ASCOLI PICENO – Dall’1 al 4 ottobre Ascoli Piceno ospiterà il “Festival senza glutine”, l’appuntamento itinerante dedicato al mondo del gluten free che unisce buona cucina, inclusione e intrattenimento in un’atmosfera di festa aperta a tutti. Per quattro giorni il cuore della città si trasformerà in un grande villaggio del gusto, animato dai food truck aderenti al network AFC – Alimentazione Fuori Casa di AIC, garanzia di un’offerta gastronomica completamente priva di glutine e preparata nel rispetto degli standard richiesti per le persone celiache. Un’occasione per scoprire come il senza glutine possa essere sinonimo di qualità, creatività e sapore, coinvolgendo non solo chi è celiaco, ma anche famiglie, turisti e semplici appassionati di street food.

“La nostra città – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – sta crescendo sempre di più in termini di proposta di eventi, e questo festival ne è un chiaro esempio. Manifestazioni come questa rappresentano un’occasione preziosa per attirare turisti e visitatori e per promuovere la nostra città, il suo centro storico e la sua accoglienza”.

I visitatori potranno intraprendere un vero viaggio tra i sapori d’Italia: dagli arrosticini abruzzesi alle olive all’ascolana, dagli hamburger di Black Angus agli arancini siciliani, passando per i röesti di patate, la pita greca, i cannoli siciliani riempiti al momento e tante altre specialità regionali, tutto rigorosamente gluten free e accompagnato da birra senza glutine e altre bevande. Il Festival sarà anche un importante momento di informazione, confronto e intrattenimento sul mondo della celiachia e dell’alimentazione senza glutine. Il programma prevede talk, showcooking, laboratori e momenti di approfondimento.

“Il ‘Festival senza glutine’ – ha aggiunto l’assessore agli Eventi, Gianni Silvestri – contribuisce a differenziare l’offerta della nostra città e ad arricchire il calendario con un tema di grande attualità e sensibilità sociale. Inoltre il cibo è un elemento sempre più centrale per chi sceglie una destinazione e Ascoli, con le sue eccellenze e la sua tradizione, ha tutte le carte in regola per essere una meta da scoprire”.

Sarà inoltre presente AIC Marche APS – Associazione Italiana Celiachia Marche, con momenti dedicati all’informazione e alla sensibilizzazione, per diffondere una maggiore conoscenza della celiachia, dell’alimentazione senza glutine e dell’importanza di poter vivere ogni occasione fuori casa in sicurezza e serenità. Il Festival non sarà quindi soltanto un appuntamento gastronomico, ma una vera festa dedicata alla condivisione, all’inclusione e alla cultura del senza glutine, attraverso un’esperienza positiva, sicura e accessibile a tutti. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Informazioni, aggiornamenti, programma completo e curiosità: Instagram e Facebook: @ilfestivalsenzaglutine – email: [email protected]

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