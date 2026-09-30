“Sarà un bel momento di riflessione e di svago – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che permetterà di dare spazio alla figura dei nonni, colonna portante della comunità”

ASCOLI PICENO – Un’intera giornata dedicata a una delle figure più importanti della società moderna: anche Ascoli partecipa alla “Festa dei nonni’, con un appuntamento domenica 4 ottobre dalle ore 16.30 al Circolo ricreativo e culturale Porta Solestà, presieduto da Maria Teresa De Simoni.

“Sarà un bel momento di riflessione e di svago – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che permetterà di dare spazio alla figura dei nonni, colonna portante della comunità”.

Interverranno, oltre al primo cittadino, anche il sociologo e psicologo Nello Giordani, Maria Pia Spicocchi di Federcasalinghe e l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni: “Come Amministrazione – ha detto quest’ultimo – riserviamo grande cura alla terza età, perché crediamo che gli anziani siano delle risorse fondamentali all’interno della società. Con questa giornata di festa vogliamo ringraziarli e celebrarli nel modo giusto”.

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