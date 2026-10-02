ASCOLI PICENO – Di seguito la nota del presidente Cup Roberta Faraotti in merito ad uscita Unione Comuni Vallata dal Consorzio.
Abbiamo appreso con stupore e dispiacere la decisione assunta dall’Unione dei Comuni Vallata del
Tronto nella seduta consiliare del 1° ottobre.
Una scelta che sorprende e che non condividiamo, soprattutto considerando che appena lo scorso 31
luglio la stessa Unione aveva votato, nell’Assemblea dei soci, a favore della proroga del C.U.P. fino
al 2050, confermando quindi la volontà di proseguire il percorso con il Consorzio. Una volontà che
sembrava essere stata ulteriormente condivisa dalla mediazione con cui, nel 2025, avevamo chiuso la
vicenda giudiziale tra i due enti, ritrovando una comune condivisione degli obiettivi e della missione
del C.U.P.
Il dispiacere nasce soprattutto dalla convinzione che il Consorzio rappresenti uno strumento
strategico per lo sviluppo del Piceno. Il sistema universitario del territorio si sta infatti
consolidando, sia nell’offerta didattica sia nei servizi agli studenti, e i dati che monitoriamo ogni anno
lo confermano. A questo si aggiungono gli investimenti privati negli studentati e l’aumento delle
borse di studio, segnali concreti di un sistema che sta crescendo e che può rendere il Piceno sempre
più attrattivo nel panorama universitario.
I numeri sono significativi: il 63% degli studenti proviene da fuori provincia, a conferma della
capacità del nostro territorio di attrarre giovani anche da altre realtà. Allo stesso tempo, su 817
studenti piceni iscritti ai corsi universitari, 126 provengono proprio dai cinque Comuni
dell’Unione della Vallata. Sostenere il Consorzio significa quindi anche offrire a questi ragazzi la
possibilità di studiare nel proprio territorio, garantendo l’accesso all’istruzione universitaria anche a
chi avrebbe maggiori difficoltà a sostenere i costi di un percorso lontano da casa.
Siamo consapevoli che occorra ampliare ulteriormente l’offerta formativa e aumentare il numero dei
corsi. Ma per farlo servono risorse e, soprattutto, un territorio coeso, capace di fare squadra .
Lo studio realizzato dalla Luiss Business School nel 2025 e presentato al territorio all’inizio del
2026, basato sull’analisi concreta dei dati, ha inoltre evidenziato il significativo impatto economico
del sistema universitario piceno. Per questo riteniamo che indicare le carenze del sistema universitario
come motivazione per uscire dal Consorzio significhi non riconoscere pienamente il percorso di
sviluppo intrapreso.
Nel Piceno operano due Atenei pubblici, a cui si è aggiunta di recente anche un’università privata
che insieme al C.U.P. lavorano per promuovere il territorio e renderlo sempre più attrattivo. Un
percorso apprezzato anche dagli stessi studenti, che esprimono un elevato grado di soddisfazione per
la qualità e l’organizzazione dei corsi frequentati.
C’è poi un altro elemento che riteniamo particolarmente significativo: mentre l’Unione della
Vallata sceglie di uscire, altri Comuni hanno formalmente manifestato la volontà di entrare nel
C.U.P., anche realtà di piccole dimensioni, dimostrando che l’impegno economico può essere
affrontato quando esiste la volontà di credere in un progetto comune.
Allo stesso modo, BIM Tronto e Camera di Commercio delle Marche collaborano e sostengono
economicamente, attraverso il Consorzio, progetti rivolti agli studenti, offrendo loro opportunità
capaci di andare anche oltre i confini nazionali.
Il C.U.P., inoltre, sostiene direttamente le Università pubbliche attraverso tre convenzioni,
con contributi complessivi superiori a un milione di euro, svolge una fondamentale funzione di
coordinamento e promuove progetti specifici di orientamento e borse di studio.
Il nostro obiettivo resta quindi chiaro: continuare a costruire un’Università del Piceno sempre più
forte, attrattiva e aperta all’Italia e all’Europa. Per farlo servono investimenti, progettualità e
soprattutto unità. Perché sostenere l’Università significa sostenere i nostri giovani e investire
concretamente nella crescita e nel futuro dell’intero territorio.
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