OFFIDA – Il Comune di Offida ha scelto di aderire alla Rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevista dalla normativa vigente.

La decisione dell’Amministrazione apre ai contribuenti in possesso dei requisiti la possibilità di chiudere in forma agevolata alcune posizioni relative alle entrate comunali.

La misura può riguardare, tra le altre, IMU, TARI, sanzioni per violazioni del Codice della Strada e altre entrate del Comune.

La definizione agevolata vale soltanto per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi i crediti che il Comune riscuote direttamente e quelli affidati a concessionari privati. Per sapere se si hanno posizioni definibili, i cittadini potranno consultare gli strumenti che l’Agenzia metterà a disposizione.

Entro il 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà tutte le informazioni e le istruzioni operative. Le domande di adesione si potranno presentare dal 16 ottobre al 15 dicembre. Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia comunicherà a ciascun contribuente l’importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento.

I contribuenti potranno scegliere fra due strade: il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure la rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

“L’adesione alla Rottamazione-quinquies – commenta il sindaco Luigi Massa – è uno strumento che può aiutare i cittadini a regolarizzare la propria posizione, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.