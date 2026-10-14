Per agevolare l’afflusso dei visitatori sarà disponibile un servizio gratuito di bus navetta, con aree di parcheggio e spazi riservati alle persone con disabilità

ACQUASANTA TERME – Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la Festa d’Autunno di Acquasanta Terme. Una manifestazione che da oltre mezzo secolo celebra le tradizioni, i sapori e l’identità culturale del territorio montano, trasformando il paese in un grande palcoscenico dove le parole d’ordine sono gastronomia, musica, artigianato ma soprattutto convivialità.

Organizzata dall’associazione turistica Pro Acquasanta Terme, la Festa d’Autunno rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per il territorio piceno nonché un’occasione per valorizzare le eccellenze locali, richiamando visitatori, turisti, famiglie e appassionati da tutto il territorio. Protagonisti assoluti, infatti, saranno i prodotti tipici della montagna: castagne, funghi, tartufi e formaggi, insieme alle tante specialità della tradizione gastronomica locale. Le vie del paese, infatti, faranno da cornice alla mostra mercato e ai numerosi stand espositivi che offriranno ai visitatori l’opportunità di scoprire prodotti genuini, incontrare produttori e artigiani e riscoprire sapori tramandati di generazione in generazione.

Non mancheranno le aree dedicate alla gastronomia, al vino e alle bevande, ma anche la musica e le attività pensate per i più piccoli. Ci saranno inoltre escursioni guidate per chi vorrà andare alla scoperta delle bellezze del territorio.

Per agevolare l’afflusso dei visitatori sarà disponibile un servizio gratuito di bus navetta, con aree di parcheggio e spazi riservati alle persone con disabilità.

IL PROGRAMMA

La festa prenderà ufficialmente il via sabato 17 ottobre a partire dalle 13:00, con l’apertura degli stand e l’esibizione de La Martinicchia. Il pomeriggio proseguirà alle 14:00 con Serena e Enrico, alle 15:00 con il gruppo folk La Campagnola e alle 17:00 con Il Triortaki. Alle 18:00 sarà la volta degli Allegri Campagnoli, mentre la serata proseguirà alle 20:30 con i Rino e Friends.

Sempre sabato, alle ore 14:00, è prevista l’escursione guidata “Il Sentiero alle Terme”, a cura di Mulattiere Acquasanta, un’occasione per scoprire il patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio.

Il programma proseguirà domenica 18 ottobre alle 9:00 con l’apertura degli stand e l’esibizione del Complesso Bandistico Città di Acquasanta Terme, che darà ufficialmente il via ai festeggiamenti.

Alle 10:00, presso i Giardini Comunali, si terrà la cerimonia di consegna del riconoscimento di “Comune Amico del Turismo Itinerante” al primo cittadino, Sante Stangoni, alla presenza delle autorità comunali e della Federazione Nazionale Unione Club Amici.

Alle 10:30 spazio ai Terra Terra, mentre alle 12:00 Li Cuntadì e alle 13:00 con la suggestiva “Sfilata degli Zanni”, espressione delle tradizioni popolari del territorio.

Nel pomeriggio, alle ore 14:00, spazio a I Carrajate, seguiti alle 14:30 da I Trallallero, alle 15:00 da I Suonatori di Sant’Emiddie e alle 15:30 dagli Zigà, per un susseguirsi di ritmi, sonorità e atmosfere della cultura popolare.

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