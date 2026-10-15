ASCOLI PICENO – Più sicurezza, maggiore capillarità e una rete di dispositivi salvavita costantemente monitorata. Il Comune di Ascoli Piceno investe sulla tutela della salute pubblica con l’acquisto di 12 nuovi defibrillatori, per una spesa complessiva di 20mila euro, destinati a rafforzare la presenza di questi strumenti fondamentali in città e a garantire il pieno funzionamento di quelli già installati.

L’intervento nasce da una ricognizione dei dispositivi di proprietà comunale, effettuata dalla Croce Verde di Ascoli Piceno con il supporto di un tecnico specializzato. Dalle verifiche sui 31 apparecchi in dotazione al Comune è emersa la necessità di sostituirne nove e di intervenire su un ulteriore dispositivo, attraverso il cambio di batterie e piastre. Sulla base delle criticità riscontrate, l’Amministrazione ha scelto di investire risorse per rinnovare e potenziare la dotazione, con l’obiettivo di assicurare la presenza di defibrillatori efficienti presso farmacie, strutture e impianti sportivi, oltre a ripristinare le componenti necessarie al corretto funzionamento degli apparecchi.

Accanto all’acquisto, sarà fondamentale garantire una manutenzione costante. Per questo, alla Croce Verde sarà affidato il servizio di controllo periodico dei defibrillatori comunali, che prevede verifiche trimestrali direttamente sul posto con un tecnico specializzato, interventi tempestivi in caso di malfunzionamenti e il raccordo con la Centrale Operativa del 118.

“Ringrazio il Direttore Generale del Comune di Ascoli, Vicenzo Pecoraro, per la sensibilità con la quale è stato dato il via al progetto – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso la presenza di strumenti salvavita accessibili, efficienti e pronti all’uso. In caso di arresto cardiaco, poter intervenire tempestivamente può fare la differenza e salvare una vita. Per questo riteniamo fondamentale non soltanto dotare il territorio di defibrillatori, ma anche assicurarci che siano costantemente funzionanti e sottoposti a controlli regolari. È una responsabilità che ci siamo assunti con convinzione e sulla quale continueremo a investire”.

L’impegno dell’Amministrazione proseguirà anche sul fronte della formazione e della supervisione del servizio. Il Comune sta infatti predisponendo ulteriori incarichi alla Croce Verde per il monitoraggio complessivo della rete dei dispositivi e per l’organizzazione di un corso di rianimazione cardiopolmonare rivolto ai farmacisti, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di intervento e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della risposta tempestiva alle emergenze cardiache.

Un’azione che affianca agli investimenti in dotazioni tecnologiche la manutenzione, il coordinamento e la formazione, per rendere la rete dei defibrillatori comunali uno strumento sempre più efficace al servizio della salute e della sicurezza della comunità.

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