Live Serie B. Ore 17.15 Stadio “Ceravolo” di Catanzaro ottava giornata campionato 2026/27

Il Picchio di Tomei a quota 12 punti in classifica affronta i calabresi che sono a quota 4 punti. Mister Tomei effettua qualche cambio nella formazione iniziale subito si vedono dal primo minuto Gattoni al posto di Curado e Gori dal primo minuto confermato Acampora sulla trequarti.

Arbitra Calzavara della sezione di Varese.

Statistiche del match:

TIRI Catanzaro 16- Ascoli 24

TIRI IN PORTA Catanzaro 8- Ascoli 10

CORNER Catanzaro 5- Ascoli 9

POSSESSO PALLA Catanzaro 42% -Ascoli 58%

FORMAZIONI UFFICIALI

CATANZARO ( 3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero (56′ Postiglione), Antonini, Imperiale; Candela, Tchaouna (78′ Alesi), Petriccione, Di Francesco (57′ Buso); Pafundi (56′ Mosti), Iemmello; Koffi (46′ D’Alessandro). A disp.: Marletta, Cassa, Verrengia, Frosinini, Reita, Arditi, Dorval. All.: Gorgone

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri (72′ Venuti), Gattoni, Rizzo, Guiebre; Damiani (61′ Ricci), Corradini (60′ Perciun); Silipo (60′ De Pieri), Acampora (46′ Milanese), D’Uffizi; Gori. A disp.: Crespi, Nicoletti, Chakir, Lo Scalzo, Curado, Bolsius, Brunori. All. Tomei

ARBITRO: Calzavara di Varese

RETI: 18′ Koffi (C), 21′ Gori (A), 32′ Acampora (A), 36′ Gattoni (A), 46′ Corradini (A), 54′ Milanese (A), 76′ Gori (A)

NOTE: ammoniti Gattoni e Gori(A). Spettatori 4.747 (di cui 990 abbonati e 157 ospiti) per un incasso di 59.428,00 €. Rec. 1′ pt, 2′ st.

Cronaca del match

PRIMO TEMPO

0- Inizia la gara. Ascoli con il classico completo bianconero, Catanzaro col solito completo giallorosso.

5′ possesso palla ripetuto del Catanzaro

7′ l’Ascoli comincia a prendere possesso del gioco

8′ Bella giocata di Gori chei dalla distanza, stop si gira e tira di controbalzo, Pigliacelli riesce a deviare in corner

10′ destro a giro da fuori area di D’Uffizi dalla sinistra, botta potente respinta da Pigliacelli

12′ acquazzone, vento e pioggia al Ceravolo

12′ Gori riceve in area, stop e servizio a rimorchio per Corradini, tiro di prima intenzione deviato in corner, dall’angolo Oliveri colpisce di testa palla di poco a lato

18′ GOL CATANZARO con Koffi, servito in verticale da Di Francesco, con un piattone preciso di destro batte Vitale infilando nell’angolino alla sinistra del portiere

20′ PAREGGIO ASCOLI, ci pensa di testa Gori che stacca in area piccola schiacciando e infilando in rete colpendo su perfetto corner di Silipo

26′ gran tiro di destro di Petriccione dal limite che finisce fuori di poco

30′ occasione Catanzaro don Di Francesco che si libera sterzando di Rizzo in area, poi il suo tiro è potente e termina alto sopra la traversa

32′ GOOOL ASCOLI, sinistro di Acampora che si infila di potenza sotto la traversa, dopo uno sviluppo offensivo ben guidato da Gori che ruba palla, poi D’Uffizi serve a rimorchio Acampora, finta di corpo e tiro imparabile da dentro l’area

33′ gran tiro di D’Uffizi dal limite dell’area che termina di poco sopra la traversa

36′ GOOOOOL ASCOLI, Gattoni cala il tris, colpendo di testa da corner e infilando sul secondo palo

38′ ammonito Gattoni

43′ Pafundi si mette in proprio il suo tiro di destro però e debole

44′ Di Francesco cerca ancora Pafundi, il suo tiro di sinistro dal limite finisce alto

45′ un minuto di recupero

46′ GOOOOOOL ASCOLI con Corradini. Silipo sulla destra mette al centro un cross basso, Gori stoppa e serve l’accorrente Corradini che mette in rete di sinitro in area piccola

46′ termina la prima frazione

SECONDO TEMPO

46′ Nell’Ascoli cambio a centrocampo entra Milanese per Acampora. Nel Catanzaro esce Koffi, dentro D’Alessandro

52′ chanche per Candela in area, tiro di prima intenzione a colpire un servizio di testa di Di Francesco, para Vitale senza problemi

53′ GOOOOOOOOL ASCOLI, ancora in rete stavolta con Milanese, che con una botta in area di prima non lascia scampo a Pigliacelli, raccogliendo la palla dopo una traversa colpita da Corradini che aveva dribblato due difensori e si era presentato a pochi passi dal portiere

60′ Tre cambi per l’Ascoli: escono Corradini, Damiani e Silipo, dentro Perciun, Ricci e De Pieri

67′ corner per il Catanzaro, bel colpo di testa di Buso in tuffo sul secondo palo che colpisce l’esterno della rete di Buso dopo una spizzata di Iemmelo

69′ Sfiora il sesto gol Gori, stoppa si gira in area e con un diagonale rasoterra sfiora il palo opposto

71′ Pigliacelli nega la gioia del gol a De Pieri su una conclusione ravvicinata di De Pieri

71′ esordio per Venuti che entra al posto di Oliveri nel Picchio

72′ ci prova ancora Gori che con un gran sinistro dal limite sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli

72′ cori dei tifosi del Catanzaro contro la propria squadra, il Ds Polito crucciato e desolato in panchina

76′ GOOOOOL ASCOLI con Gori, che realizza la sua doppietta personale, assegnato dopo un chek var, il centravanti infila in rete in spaccata su assit di Perciun dopo che Milanese aveva attraversato mezzo campo

77′ Cambio Catanzaro entra Alesi al posto di Tchaouna

80′ a un passo dal settimo gol De Pieri che sfiora il palo con un tap in dentro l’area piccola dopo una bellissima azione corale

87′ si allunga e para Vitale vicino al palo un bel tiro in corsa di Iemmello

89′ Ancora Vitale essenziale per respingere un bel tiro dal limite di Petriccione

90′ due minuti di recupero

92′ ammonito Gori. Termina il match, fischi dei tifosi contro la squadra calabrese, Gorgone in bilico ora la formazione giallorossa è sola all’ultimo posto in classifica. I bianconeri sotto

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