Ore 20 stadio “Del Duca” nona giornata campionato di Serie B 2026/27.

Ascoli sulle ali dell’entusiasmo dopo la storica vittoria per 6-1 a Catanzaro, i liguri dopo il cambio di allenatore hanno invece pareggiato 1-1 contro il Sudtirol. Il nuovo tecnico dei blucerchiati D’Angelo deve fare i conti con i numerosi infortuni. Non ci saranno Viti, Meijer, Ravanelli, Depaoli, Sinani, Sekulov, Esposito, Conti ed Insigne.

.

La Lega Serie B rinnova il proprio impegno nell’ambito della responsabilità sociale, confermando la collaborazione con il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere un utilizzo consapevole ed equilibrato delle tecnologie digitali, con particolare attenzione alle giovani generazioni. L’iniziativa, accompagnata dal claim #mettiviailcellulare.

Dalla 9^ giornata della Serie BKT e proseguirà nel turno successivo. Al centro della campagna lo spot “Uno smartphone per amico”, realizzato dal Dipartimento in collaborazione con Rai, che sarà proiettato sui maxischermi degli stadi coinvolti nell’iniziativa. Il video, accompagnato dal payoff “Con il cellulare puoi fare tante cose… anche metterlo via”, invita a riflettere sull’importanza di un utilizzo consapevole delle tecnologie digitali, valorizzando il tempo dedicato alle relazioni interpersonali e alle esperienze condivise. La diffusione dei contenuti, accompagnati dall’hashtag #mettiviailcellulare, contribuirà ad amplificare la visibilità e la portata del messaggio, confermando il ruolo dello sport come strumento di sensibilizzazione e promozione di comportamenti responsabili a beneficio della collettività.

FORMAZIONI UFFICIALI

A

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Venuti (65’ Oliveri), Curado, Nicoletti (75’ Rizzo), Guiebre; Damiani, Corradini (84’ Perciun); Silipo, Acampora (65’ Milanese), D’Uffizi; Brunori (65’ Gori). A disp.: Crespi, Chakir, Oliveri, Lo Scalzo, De Pieri, Ricci, Gattoni, Bolsius. All. Tomei

SAMPDORIA (4-3-3): Krastev; Di Pardo (93′ Diop), Ferrari (65’ Gartenmann), Delli Carri, Cicconi; Henderson, Abildgaard, Makoumbou (65’ Tutino); Begic, Lauritsen (71’ Karamoh), Verschaeren. A disp.: Vindahl, Massolo, Mezzotero, Piermattei, Mbabu, Donega Kpodzro. All. D’Angelo

RETI: 54’ Silipo (A), 82’ aut. Abildgaard (S)

NOTE: Ammoniti: Delli Carri (S), D’Uffizi (A), Verschaeren (S).

Spettatori 13.581 (10.043 abbonati) per un incasso di 103.823,71 € (rateo abbonamenti 75.743,71 €). Rec. 1’ pt., 4’ st.

ARBITRO : Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Assistenti Gamal Mokhtar di Finale Emilia e Giacomo Monaco di Termoli e dal quarto ufficiale Valerio Crezzini di Siena. Var (on-site) Luca Massimi di Termoli, Avar (on-site) Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ INIZIA IL MATCH

3′ Ascoli in costante possesso palla

7′ corner per la Sampdoria, spara alto Cicconi

9′ Guiebre dribbla tutti, arriva in area a tira, deviato in corner dalla schiena di un difensore

12′ corner per il Picchio, caos in area, check var per un possibile fallo di mano, dopo la revisione si lascia proseguire

19′ Silipo sbaglia un passaggio in attacco, contropiede veloce della Samp, si ritrova al tiro Begic in area dopo essersi aggiustato il suo tiro è debole

32′ domina l’Ascoli e crea ma non riesce a sfondare, Samp barricata in difesa

33′ occasione Ascoli, Silipo in area tira ma ribatte in corner Krastev, ancora da corner pericoloso lo stesso Silipo sul primo palo palla deviata ancora in angolo

42′ Brunori servito in area serve Acampora che scarica a Corradini, tiro a giro respinto da Krastev, tutto fermo poi per offside di Brunori

45′ un minuto di recupero

SECONDO TEMPO

45′ Inizia il secondo tempo nessun cambio

50′ D’Uffizi si libera bene tra tre avversari serve Silipo sulla destra, cross in area colpo di testa di Guiebre che termina sul fondo

53′ Brunori si infila tra i due difensori rubando palla viene atterrato mentre si involava verso l’area, ammonito Delli Carri

54′ GOOOOOOOOOOOL ASCOLI, Silipo stoppa e infila con un potente rasoterra da dentro l’area dopo un cross dal fondo di Brunori. Quarto centro in campionato per lui

57′ attacca la Samp, il tiro di Begic deviato a pochi passi dalla port ain corner

58′ Sfiora il palo Begic raccogliendo un colpo di testa di Curado in area che sbaglia la direzione

61′ Guiebre si dribbla tutta la difesa entra in area piccola ma non tira scaricando per Acampora che però non è può concludere

64′ dopo una bella manovra offensiva ci prova dalla distanza Henderson, rasoterra potente parato da Vitale

66′ doppio cambio Sampdoria: escono Ferrari e Makoumbou, dentro Gartemann e Tutino. Nell’Ascoli escono Brunori, Acampora e Venuti, dentro Gori, Milanese e Oliveri

71′ gran botta di Guiebre da fuori area, respinge Krestev ma Silipo non fa in tempo ad arrivare per ribadire in rete

72′ cambio Sampdori a esce Lauritsen, dentro Karamoh

73′ Corradini si libera in area, atterrato sulla linea, punzione sul lato destro dell’area, batte Silipo ci prova a metterla sul primo palo in basso, para Krestev

74′ rimane a terra Nicoletti che chiede il cambio al suo posto Rizzo, Silipo rimane a terra colpito in volto viene soccorso dai sanitar, ma è pronto a rientrare

79′ ancora Guiebre si invola dribblando una serie di avversari serve Gori con un filtrante, offside

81′ PALO SAMP tiro strozzato di Hendersse dal vertice sinistro dell’area colpisce il palo

82- GOOOOOOOOOOOL ASCOLI autorete di Gartenmann su tiro-cross di Corradini che inganna il portiere

85′ Ultimo cambio Ascoli: fuori Corradini, dentro Perciun

86′ Perciun dribbla quattro avversari entra in area si allarga troppo e tenta un cross che termina di poco a lato

89′ tensione in campo tra i giocatori Ammoniti D’Uffizi e Verschaeren per reciproche scorrettezze

90′ 4 minuti di recupero

93′ cambio Samp entra Diop esce infortunato Di Pardo

94′ fischio finale Ascoli sale al terzo posto

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.