ASCOLI PICENO – Mister Tomei al termine della gara contro la Sampdoria in sala stampa commenta la vittoria sui blucerchiati per 2 a 0 ” Abbiamo fatto una buona gara, i ragazzi sono stati davvero bravi a interpretare la gara, loro sono forti anche se in difficoltà. Una partita da squadra che sta interpretando le partite come si deve fare. Esperienza che mettiamo dentro, lavoriamo i ragazzi prendono sempre più confidenza con questo campionato, più si va avanti e più si cresce. Anche oggi abbiamo fatto rotazioni, Nicoletti non giocava da tanto sono tutte cose che ci servono per tenere il gruppo unito”.

“Osservo i ragazzi in settimana per me la cosa più importante che si stanno allenando benissimo, sono umili e disponibili col massimo sacrificio, mi da la possibilità di ruotare e poter mettere in campo tante situazioni è un plus. I meriti vanno a loro io li accompagno. Nicoletti niente di grave solo stanchezza, bene si chi ha giocato dal primo minuto. Loro giocavano un pò asimmetrici. Siamo stati più puliti nel palleggio, pazienti quando c’era da farlo, rapidi quando serviva tutti stanno crescendo”

“Abbiamo messo un altro mattoncino, ma sappiamo che il campionato è difficile e lungo. Siamo in serie B pensare di non concedere nulla è impossibile, un tiro e un palo è il minimo mi è piaciuto tutto oggi della partita. D’Angelo è un grande amico, abbiamo giocato insieme è un bravissimo allenatore, già si vede la sua inquadratura”.

Mister D’Angelo, tecnico della Sampdoria: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, dopo il gol abbiamo avuto un paio di occasioni per pareggiarla e poi su un ribaltamento abbiamo preso il due a zero. Avendo molti infortunati noi non abbiamo potuto ruotare e invece l’Ascoli si e nel finale si è vista la differenza”

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