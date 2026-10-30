Ascoli-Palermo, match valido per l’11^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma venerdì 6 novembre, alle ore 20:30, al “Cino e Lillo Del Duca”

ASCOLI PICENO -Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che, dalle ore 16 di lunedì 2 novembre, saranno in vendita, online e nei punti TicketOne, i biglietti per assistere ad Ascoli-Palermo, match valido per l’11^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma venerdì 6 novembre, alle ore 20:30, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno.

Prezzi e punti vendita

Queste le misure organizzative adottate:

vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Palermo FC”;

vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio, escluso il settore ospiti, ai soli residenti nelle province di Ascoli Piceno, Teramo, Fermo e Macerata, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Ascoli Calcio 1898 FC” alla data del 15 ottobre 2026;

incedibilità del biglietto d’ingresso.

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