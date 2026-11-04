ASCOLI PICENO – Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione della partita di campionato Arezzo-Ascoli, ha inserito nella lista dei diffidati il difensore bianconero Guiebre, ammonito al “Città di Arezzo” per “avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. Per Guiebre, che va ad aggiungersi a Rizzo nell’elenco dei diffidati, anche un’ammenda di 1.500,00 €.
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