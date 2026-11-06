Uno stadio gremito 14.866 (con 10.043 abbonati) per 120.653 euro di incasso i cui 480 ospiti, il “Del Duca” ospita alle ore 20:30 il big match Ascoli-Palermo, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2026/27

Siciliani imbattuti guidano la classifica , i bianconeri terzi a 19 punti proveranno a fermare la corsa della capolista. Sarà osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del calciatore spagnolo Jesús de Miguel Alameda.

Mister Tomei deve rinunciare al lungodegente Alagna e a Damiani nemmeno in panchina.Mister Inzaghi, non può contare sugli infortunati Joronen, Strefezza, Bani, Pierozzi, Palumbo e Barba.

Ascoli in campo con un completino completamente personalizzato, elegante nero con dettagli che richiamano le cento torri, e lo stemma con il Picchio. Realizzato da ezeta per celebrare il 128° compleanno dell’Ascoli calcio.

La Regione Marche, attraverso Gianluca Pasqui, Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, e il consigliere regionale Andrea Maria Antonini, conferisce a Fabrizio Rozzi una benemerenza alla memoria del “Presidentissimo”. Si tratta di un riconoscimento storico, per la prima volta la Regione attribuisce un encomio ufficiale allo storico presidente dell’Ascoli, rendendo omaggio alla sua straordinaria figura e al segno lasciato nel territorio. Alla cerimonia prenderanno parte anche il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e il Presidente dell’Ascoli Calcio, Bernardino Passeri. Quest’ultimo riceverà inoltre una targa della Regione Marche, consegnata dallo stesso Antonini.

Cerimonia, dedicata agli sponsor: il Presidente Passeri e suo figlio Andrea rendono omaggio alle aziende che hanno scelto di sostenere il progetto bianconero, consegnando riconoscimenti speciali ai rappresentanti delle realtà imprenditoriali vicine al club. Saranno presenti il Cavaliere Battista Faraotti, fondatore e Amministratore Unico di Fainplast, main sponsor dell’Ascoli, Stefano Galanti, fondatore di Sara Servizi, Mariano Morosini, fondatore di Pulitissima, Luciano e William Galli, rispettivamente fondatore e procuratore di Sofer, Danilo Turla, Amministratore Unico di Turla Costruzioni, con suo figlio Angelo, procuratore, e infine Massimo Ubaldi, Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni. A tutti loro sarà consegnata la maglia celebrativa, che i calciatori indosseranno proprio questa sera. Un gesto di gratitudine per il sostegno e la vicinanza dimostrati nei confronti dei colori bianconeri.