Uno stadio gremito 14.866 (con 10.043 abbonati) per 120.653 euro di incasso i cui 480 ospiti, il “Del Duca” ospita alle ore 20:30 il big match Ascoli-Palermo, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2026/27

Siciliani imbattuti  guidano la classifica , i bianconeri terzi a 19 punti proveranno a fermare la corsa della capolista. Sarà osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del calciatore spagnolo Jesús de Miguel Alameda.

Mister Tomei deve rinunciare al lungodegente Alagna e a Damiani nemmeno in panchina.Mister Inzaghi, non può contare sugli infortunati Joronen, Strefezza, Bani, Pierozzi, Palumbo e Barba.

Ascoli in campo con un completino completamente personalizzato, elegante nero con dettagli che richiamano le cento torri, e lo stemma con il Picchio. Realizzato da ezeta per celebrare il 128° compleanno dell’Ascoli calcio.

La Regione Marche, attraverso Gianluca Pasqui, Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, e il consigliere regionale Andrea Maria Antonini, conferisce a Fabrizio Rozzi una benemerenza alla memoria del “Presidentissimo”. Si tratta di un riconoscimento storico, per la prima volta la Regione attribuisce un encomio ufficiale allo storico presidente dell’Ascoli, rendendo omaggio alla sua straordinaria figura e al segno lasciato nel territorio. Alla cerimonia prenderanno parte anche il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e il Presidente dell’Ascoli Calcio, Bernardino Passeri. Quest’ultimo riceverà inoltre una targa della Regione Marche, consegnata dallo stesso Antonini.

Cerimonia, dedicata agli sponsor: il Presidente Passeri e suo figlio Andrea rendono omaggio alle aziende che hanno scelto di sostenere il progetto bianconero, consegnando riconoscimenti speciali ai rappresentanti delle realtà imprenditoriali vicine al club. Saranno presenti il Cavaliere Battista Faraotti, fondatore e Amministratore Unico di Fainplast, main sponsor dell’Ascoli, Stefano Galanti, fondatore di Sara Servizi, Mariano Morosini, fondatore di Pulitissima, Luciano e William Galli, rispettivamente fondatore e procuratore di Sofer, Danilo Turla, Amministratore Unico di Turla Costruzioni, con suo figlio Angelo, procuratore, e infine Massimo Ubaldi, Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni. A tutti loro sarà consegnata la maglia celebrativa, che i calciatori indosseranno proprio questa sera. Un gesto di gratitudine per il sostegno e la vicinanza dimostrati nei confronti dei colori bianconeri.

 

 

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Venuti, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese (61’ Perciun), Corradini; Silipo (61’ De Pieri), Acampora (25’ Bolsius), D’Uffizi (74’ Chakir); Brunori (74’ Gori). A disp.: Crespi, Nicoletti, Oliveri, Lo Scalzo, Ricci, Gattoni. All. Tomei

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre (62’ Mazzitelli), Estevez (77’ Magnani); Vavassori (46’ Ranocchia), Hernani (62’ Gomes), Johnsen; Pohjanpalo (71’ Gabrielloni). A disp.: Nespola, Fortin, Gyasi, Bozzolan. All.: Inzaghi

ARBITRO: Rapuano di Rimini

RETI: 19’ Brunori (A), 55’ Ranocchia (P)

NOTE: ammoniti Estevez (P). Spettatori 14.886 (10.043 abbonati e 480 ospiti) per un incasso di 120.653,71 € (rateo abbonamenti 75.743,71 €). Rec. 3’ pt, 3’ st.

ARBITRO Antonio Rapuano , coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Filippo Bercigli di Firenze e dal quarto ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. Var (on-site) Manuel Volpi di Arezzo, Avar (on-site) Francesco Fourneau di Roma 1.
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0′ calcio di inizio batte il Picchio subito in possesso palla
2′ GOL ANNULLATO AL PICCHIO manovra offensiva che pesca poi Brunori davanti a Perin in area piccola, piattone in rete ma tutto fermo per offside
5′ Ascoli ancora pericoloso in due occasioni con Acampora e D’Uffizi
7′ Guiebre si invola entra in area e sfodera una botta di sinistro, pallone sull’esterno della rete
10′ Silipo serve Brunori in area, palla deviata in angolo
14′ SFIORA IL GOL VENUTI DI TESTA su cross ravvicinato di Acampora dalla sinistra
19′ GOOOOOOOOOL ASCOLI dopo venti minuti di dominio in rete con Brunori, tap in su assist rasoterra di Guiebre dalla sinistra 
21′ Acampora fermato duramente sulla trequarti, entrano i sanitari. Chiede il cambio al suo posto Bolsius
28′ Venuti fuori perche ha fermato il gioco ne approfitta il Palermo, cross in area e Pojhampalo in scivolata tenra di buttarla dentro palla fuori di poco
29′ MIRACOLOSO PERIN, tiro a giro potente di Silipo sul secondo palo quasi un rasoterra che Perin riesce a deviare in corner
33′ Tiro a giro dal limite di Johnsen di poco a lato dall’incrocio dei pali
37′ continua il possesso bianconero
40′ ancora pericoloso il Picchio cross in area non ci arriva nessuno
45′ 3 minuti recupero
48′ FINE PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
46-  Inizia il secondo tempo. Nel Palermo entra Ranocchia al posto di Vavassori.
48′ attacca a testa bassa il Palermo e si rende pericoloso un due occasioni
49′ Miracoloso Vitale su un tiro al volo ravvicinato di Johnses, Ascoli era momentaneamente in dieci Rizzo fuori per un fallo subito
51′ INCREDIBILE OCCASIONE ASCOLI, tiro di Silipo arriva Bolsius sulla linea che sbaglia non riuscendo a infilare in rete
54 OCCASIONE PALERMO, tiro dal limite di Hernani ch etermina di poco sopra la traversa
55′ GOL PALERMO infila con un diagonale rasoterra Ranocchia nell’angolino alla destra di Vitale su assist di Cassandro
60′ doppio cambio Ascoli dentro Perciun e De Pieri per Milanese  e Silipo
62′ doppio cambio Palermo, dentro Mazzitelli e Gomes, per Segre e Hernani
68′ D’Uffizi prova un tiro a giro, fuori di molto
71′ Cambio Palermo dentro Gabrielloni fuori Pojhampolo
72′ PERICOLOSO IL PALERMO, scheggia il palo Ranocchia con un bel rasoterra dal limite
74′ ammonito Estevez  per aver fermato in ripartenza Brunori
75′ doppio cambio Ascoli escono Brunori e D’Uffizi entrano Gori e Chakir
77” cambio Palermo esce Estevez entra Magnani
88′ sfiora il raddoppio il Palermo con un bel tiro dalla sinistra che esce di pochissimo
93′ dopo 3 minuti di recupero termina il match

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