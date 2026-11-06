ASCOLI PICENO – Con l’ordinanza dirigenziale n. 697 del 6 ottobre 2026 l’Amministrazione ordina di adottare per la data del 09/11/26 dalle ore 06:00 alle ore 20:30 i seguenti provvedimenti in:
Via Pretoriana tratto che va dall’intersezione con Piazza Roma all’intersezione con Via delle Rimembranze:
- divieto di sosta rimozione coatta ambo i lati nel tratto interessato dall’occupazione;
- interdizione del transito veicolare con obbligo di presenza di moviere in Via Dino Angelini/Via
- Pretoriana al fine di informare gli utenti della temporanea chiusura;
Dovrà essere garantito il transito pedonale in piena sicurezza mediante ausilio di movieri.
Via Dino Angelini: obbligo di proseguire dritto per tutte le percorrenze all’intersezione con Via Pretoriana;
Piazza Roma lato ovest: il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 06:00 alle ore 7:00, al fine di consentire le operazioni di manovra del bilico per l’ingresso e l’uscita in Via Pretoriana.
Si autorizza, i veicoli impegnati nel montaggio della gru, a percorrere il tratto di Via Pretoriana che va dall’intersezione con Via Dino Angelini e Rua dell’Arco in controsenso, con l’ausilio di movieri.
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