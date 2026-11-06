ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno rinnova anche quest’anno l’intervento a sostegno delle famiglie in difficoltà economica attraverso l’erogazione dei buoni spesa elettronici, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

“Con questa misura – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – l’Amministrazione conferma la propria vicinanza alle fasce più deboli della popolazione, offrendo un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. È un segnale importante per fronteggiare il carovita e arriva in prossimità del Natale, perché vogliamo dare a tutti la possibilità di vivere con maggiore serenità il periodo festivo”. Possono richiedere il contributo i residenti nel Comune di Ascoli con un Isee non superiore a 12.000 euro. Il valore dei buoni dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico e dalla fascia Isee di appartenenza: si va da un minimo di 100 euro (un solo componente, con Isee tra 5.000,01 e 12.000 euro) a un massimo di 300 euro (famiglia con 4 o più componenti e un Isee da 0 a 5.000 euro). “Si tratta – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – di un intervento che confermiamo alla luce degli ottimi risultati registrati negli anni precedenti. Parliamo di un sostegno pensato per la gestione quotidiana della spesa di famiglie con redditi bassi, un gesto concreto che sarà utile a tanti cittadini”. L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati è consultabile sul sito istituzionale; i buoni non potranno essere impiegati per comprare bevande alcoliche o superalcoliche.

La domanda va presentata entro le ore 23:59 del 23 novembre 2026, esclusivamente per via telematica e in forma di autocertificazione, attraverso l’apposita piattaforma raggiungibile dal sito del Comune. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda, tramite un solo componente. Il contributo, inoltre, è incompatibile con la social card “Dedicata a te 2026/2027”. Per chi avesse difficoltà nella compilazione è attivo un servizio di supporto presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in piazza Arringo 7. Si può ricevere assistenza su appuntamento, telefonando allo 0736/298398 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, oppure scrivendo a [email protected], o recandosi direttamente allo sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 17.

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