L’invito è rivolto a tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione o desiderano valutare nuove opportunità professionali nel territorio.

ASCOLI PICENO – Prosegue l’attività di ricerca e selezione del personale da parte di Orienta Agenzia per il Lavoro – Filiale di San Benedetto del Tronto, che in questo periodo ha attive numerose opportunità professionali presso aziende del territorio piceno operanti nei settori gomma-plastica, tessile, alimentari , chimica , metalmeccanico e ristorazione.

Le ricerche riguardano sia figure operative sia profili specializzati, a conferma della vivacità del tessuto imprenditoriale locale e della crescente richiesta di competenze tecniche e professionali da parte delle aziende del territorio.

Secondo gli specialisti della selezione di Orienta, una delle principali criticità che le imprese si trovano oggi ad affrontare riguarda la difficoltà nel reperire alcune figure professionali in tempi rapidi. Tecnici specializzati, operatori di produzione qualificati, manutentori, saldatori, addetti al controllo qualità e personale per il settore della ristorazione sono tra i profili maggiormente richiesti e, allo stesso tempo, più complessi da individuare sul mercato del lavoro locale.

“Le aziende del territorio continuano a investire e a cercare personale qualificato. Il nostro obiettivo è creare un collegamento efficace tra domanda e offerta di lavoro, supportando candidati e imprese durante tutto il percorso di selezione”, spiega la Dott.ssa Rosalba Salvi – Responsabile Selezione Orienta.

Per favorire l’incontro tra aziende e candidati, giovedì 26 novembre Orienta organizzerà una giornata di reclutamento presso la Sala De Carolis, situata in Piazza Arringo – Pinacoteca Civica. L’evento si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e rappresenterà un’importante occasione per conoscere le opportunità professionali disponibili e sostenere colloqui conoscitivi con i recruiter.

Per garantire una migliore organizzazione degli incontri, è richiesto cortesemente ai candidati di prenotare la propria fascia oraria contattando preventivamente gli uffici della filiale.

Tutte le offerte di lavoro attualmente disponibili sono consultabili sul portale Orienta (www.orienta.net) .

Per maggiori informazioni, per candidarsi alle posizioni aperte o per prenotare un appuntamento in occasione del Recruitment Day del 26 novembre è possibile contattare la filiale di San Benedetto del Tronto al numero:

Orienta Agenzia per il Lavoro – Filiale di San Benedetto del Tronto

0735 452001

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