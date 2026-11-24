Orogel Stadium-“Dino Manuzzi” di cesena ore 20.00
Si sfidano Cesena e Ascoli per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Picchio reduce dal pareggio con il Vicenza per 2 a 2, mentre il Cesena vinto 2-0 in trasferta contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno. Mister Diamanti senza gli infortunati Klinsmann, Bisoli e Bohinen. Mister Tomei senza l’infortunato Acampora. .
Massiccia presenza dei tifosi del Picchio, 2.500 a riempire il Settore Ospiti-Curva Ferrovia. In campo col pallone rosso contro la violenza sulle donne
Ci sono due precedenti positivi con l’Ascoli. Il 4 Marzo 2026 diresse il derby vinto 1-0 contro la Sambenedettese al “Riviera delle Palme” espellendo il difensore rossoblù Dalmazzi al 78′ per doppia ammonizione. Il 30 Marzo 2026 arbitrò il match vinto 2-1 ad Arezzo concedendo, dopo lunga revisione al monitor, un rigore ai bianconeri poi trasformato in pieno recupero da Corazza. Non ha mai diretto in carriera il Cesena.
FORMAZIONI UFFICIALI
CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilić, Gelli, Frabotta; Francesconi, Pagano, Dalla Vecchia; D’Andrea, Shpendi, Caprini. A disp.: Fontana, Natta, David, Schirone, Druiventak, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Poletti, Fiori, Debenedetti. All. Diamanti
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Oliveri, Gattoni, Rizzo, Guiebre; Damiani, Milanese; De Pieri, Perciun, D’Uffizi; Gori. A disp.: Brzan, Crespi, Nicoletti, Venuti, Silipo, Corradini, Chakir, Lo Scalzo, Ricci, Curado, Bolsius, Brunori. All. Tomei
ARBITRO: Poli di Verona
RETI: 32’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), (C.) 68′, 83 e 86′ Shpendi
NOTE: Spettatori 12.578 (7.334 abbonati e 2.500 ospiti) per un incasso di 134.031,54 € (rateo abbonamenti 69.181,54 €). Rec. 1’ pt
ARBITRO Alberto Poli di Verona, assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Marco Scatrigli di Arezzo e dal quarto ufficiale Valerio Crezzini di Siena. Var Paolo Mazzoleni di Bergamo, Avar Alberto Santoro di Messina.
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0- Inizia la gara. Ascoli in completo nero
3- Cesena aggressivo e fallosso
6- Lancio interessante di D’Andrea per Dalla Vecchia, ottima chiusura in corner di Oliveri
7- Ammonito subito Gelli per una trattenuta a metà campo su Gori
14′ SFIORA IL GOL IL CESENA, cross di Dalla Vecchia, Shpendi in acrobazia cerca di infilare para Vitale respingendo
21- De Pieri si mette in proprio, arriva in area ma serve male Milanese
22- Oliveri arriva in area e serve Gori, sinistro che termina sul portiere
24- Gori in area approfitta di un errore di D’Andrea, tiro debole che blocca in due tempi Siano
26- Ammonito Perciun per un fallo in scivolata su D’Andrea
33- GOL Cesena con Caprini, che infila con un destro a giro dal limite, dopo avere recuperato una palla da un0impostazione rischiosa del Picchio
34′ OCCASIONE ASCOLI con Gori prima e Guiebre poi, respinge pero due volte Siano bravo a chiudere nella sua area
42- cross basso di Milanese dal fondo, Oliveri di prima manca di poco la porta
46- Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero
SECONDO TEMPO
46- Riprende il match. Nel Cesena fuori Frabotta, dentro Mangraviti
46 OCCASIONE CESENA con Shpendi che arriva su un lancio lungo di Ciofi, Vitale riesce tre volte a chiudere il tap in
47- GOL Cesena con Gelli, che approfitta della palla arrivata da un corner e infila di controbalzo di destro
50- L’Ascol ci prova Guiebre da fuori area palla alta
59 – sfiora il tris Caprini di testa colpendo da corner
60 – ammonito Mangraviti per aver trattenuto De Pieri che si era liberato sulla destra
61 – Si avvita Gori di testa e cerca la porta su cross di Oliveri, palla larga di poco che termina sul fondo
62 – Cambio Cesena, esce Dalla Vecchia entra De Benedetti
66- Manovra travolgente del Picchio che porta al tiro a giro rasoterra di D’Uffizi, salva in corner Gelli
68 – GOL CESENA errore di Rizzo che sbaglia un passaggio intercettato, palla di Caprini per Shepndi che infila piazzando sul secondo palo a giro
71- Quattro cambi Ascoli: fuori D’Uffizi, Gori, Milanese e Damiani, dentro Bolsius, Brunori, Silipo e Corradini
74- Tre cambi per il Cesena: fuori Francesconi, D’Andrea, Caprini, dentro Fiori, Druiventake Guidi
75- cambio Ascoli: fuori Guiebre, dentro Nicoletti
81 – mancino di Silipo in area che termina alto
83- GOL CESENA Shpendi, sfrutta un errore di Oliveri, si invola dribbla Vitale e infila in rete
85 – GOL ASCOLI con Corradini, turo da fuori area, rasoterra che si infila nell’angolino
87 – GOL CESENA Shpendi, stop al limite e gol con un tiro che si infila sotto l’incrocio
93 – termina il match, seconda sconfitta in campionato per il Picchio
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