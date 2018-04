ASCOLI PICENO – Nuovo appuntamento con “Scrittori a scuola”, mercoledì 11 aprile alle ore 17 presso la libreria Rinascita di Ascoli Piceno Simone Regazzoni presenterà infatti il suo libro “La filosofia di Harry Potter” insieme agli studenti del Liceo Classico F. Stabili.

Dalla quarta di copertina: “A vent’anni dalla sua nascita, il romanzo-mondo di Harry Potter non è solo un classico della letteratura contemporanea: è un evento di dimensioni planetarie con cui occorre misurarsi. Non solo dal punto di vista della critica letteraria o della sociologia della cultura. Ma anche da quello della filosofia. “La filosofia è il proprio tempo appreso con il pensiero” scriveva Hegel. Sei anni alla scuola di Hogwarts, più uno in clandestinità nei boschi d’Inghilterra, in compagnia di Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, sono il compito minimo cui la filosofia, oggi, non può sottrarsi.

“Non si tratta di usare i romanzi di J.K. Rowling per spiegare la filosofia, bensì di pensare con e attraverso una narrazione che è, letteralmente, un mondo: non un mondo di mera fiction, ma un mondo reale quanto quello in cui viviamo. La filosofia di Harry Potter esplora il romanzo-mondo creato dalla Rowling per affrontare, attraverso l’incontro con i suoi personaggi e le loro storie, questioni filosofiche capitali come il coraggio nel suo legame con l’atto etico, l’amore per la giustizia al di là della legge, il potere (magico) di fare cose con le parole, i limiti della ragione occidentale, le minacce della logica del fascismo, l’amore come forma di eterno nel tempo”.

