ASCOLI PICENO – Trionfo del Caffè Sonia Incontra Volley Castel di Lama nelle finali del campionato provinciale under 13 di pallavolo femminile. L’ultimo atto di una stagione iniziata a novembre e che si è conclusa, almeno per quanto riguarda la fase provinciale, domenica 19 maggio in una gremitissima e “caldissima” Struttura Geodetica di Amandola.

A contendersi il titolo provinciale il Caffè Sonia Incontra Volley Castel di Lama, la Don Celso Fermo e la Maga Game Ascoli. Contemporaneamente nella palestra scuola media di Comunanza si sono disputate le finali per il 4°-6° posto (che ha visto protagoniste la Marinozzi Montegranaro, la Vta Mano Design Monte Urano e la Conad Porto Sant’Elpidio), mentre nella palestra scuola media di Amandola si è svolto il raggruppamento per il 7°-9° posto (Sibilglobe Amandola, Ciu Ciu Offida e Emmont Volley Casette d’Ete). Naturalmente, però, l’attenzione di tutti era concentrata sulla Geodetica di Amandola dove era in palio il titolo di campionesse provinciale under 13. Alla fine l’ha spuntata la formazione di Castel di Lama, guidata in panchina da Giuseppe Cottilli, davanti alla Don Celso e alla Maga Game. La partita decisiva per il titolo alla fine si è rivelata la prima sfida di giornata nella quale il Caffè Sonia Incontra Volley ha superato solo al tie break (25-19, 23-25, 15-8) l’agguerrita formazione fermana, bravissima a non mollare mai anche quando la partita sembrava decisiva.

Come nel secondo set quando la formazione di Castel di Lama, che aveva vinto la prima frazione, si è trovata a condurre 19-12. Con orgoglio le ragazze della Don Celso hanno ribaltato il set, trascinando le avversarie al tie break. Dove, però, è venuta fuori la forza e il carattere del Caffè Sonia Incontra Volley che non ha lasciato scampo alle avversarie. Nella seconda sfida di giornata la Don Celso ha superato 2-0 (25-17, 25-12) la Maga Game, mentre nell’ultima sfida la formazione di Castel di Lama ha avuto la meglio delle ragazze ascolane per 2-0 (25-19, 25-19).

Più che giustificato il tripudio finale delle ragazze lamensi e dei tanti supporters al loro seguito per un trionfo storico (è la prima volta che la formazione di Castel di Lama conquista un simile trofeo) e strameritato per un gruppo straordinario che è stato in testa al campionato dall’inizio della stagione e che ha saputo gestire al meglio la pressione di disputare le finali con gli indiscussi favori del pronostico.

Ora il Caffè Sonia Incontra Volley, insieme alla Don Celso seconda classificata, da domenica 26 maggio sarà impegnata nelle finali regionali (con accoppiamenti e sedi delle semifinali e delle finali che si disputeranno domenica 2 giugno ancora da definire). Come al solito belle e suggestive la premiazione delle campionesse provinciale e la festa finale con tutte le 9 formazioni che hanno preso parte alle finali.

Classifica finale

1° Caffè Sonia Incontra Volley Castel di Lama

2° Don Celso Fermo

3° Maga Game Ascoli

4° Marinozzi Montegranaro

5° Vta Mano Design Monte Urano

6° Conad Porto Sant’Elipio

7° Sibilglobe Amandola

8° Ciu Ciu Offida

9° Emmont Volley Casette d’Ete

