ASCOLI PICENO – Ascoli si prepara al voto che eleggerà il suo prossimo sindaco e partiti e coalizioni concludono la propria campagna elettorale; di seguito tutti gli appuntamenti in programma venerdì 24 maggio.

Fioravanti. Il candidato del centrodestra dà appuntamento alle ore 20 presso piazza Martiri delle Foibe a Monticelli per la festa di chiusura della campagna elettorale.

Celani. La chiusura della campagna elettorale dell’ex sindaco di Ascoli si svolgerà dalle ore 19.30 presso Largo delle Camelie a Monticelli.

Frenquellucci. Il comizio finale del rappresentante del centrosinistra avrà luogo in Largo Crivelli a partire dalle ore 18; previsti musica dal vivo con gli “Spaghetti a Detroit” e porchetta e birra per tutti i partecipanti.

Tamburri. Il candidato del Movimento 5 Stelle dà appuntamento alle ore 20 al Chiostro di San Francesco per una pedalata per le vie del centro insieme a tutti i candidati del Movimento.

Nardini. Ascolto e Partecipazione si ritroverà in piazza Arringo dalle ore 18.30 con musica dal vivo fino alle 23 circa.

Di Mattia. Il giovane candidato di “Fuori dal Tunnel” sarà presente insieme agli altri candidati della lista al cinema Odeon a partire dalle ore 21.

Ferretti. Il rappresentante di Casa Pound interverrà per la chiusura della campagna elettorale in piazza Roma a partire dalle ore 21; previsti anche gli interventi di Andrea Bonazza, consigliere CasaPound di Bolzano, Luca Marsella, consigliere del X Municipio di Roma, e di Andrea Nulli, consigliere di Todi. In programma un rinfresco a base di pizza e porchetta per tutti i partecipanti.

