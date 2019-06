ASCOLI PICENO – “Il tema dell’ospedale ha pesato su questa campagna elettorale, ed è stato strumentalizzato a nostro danno”: lo sostiene Articolo Uno che in un comunicato successivo all’incontro che si è svolto tra tutti i candidati a sostegno di Pietro Frenquellucci, analizza in una nota stampa la recente campagna elettorale: “Non per niente mercoledì Salvini va proprio al Mazzoni”:

“Noi di Articolo Uno lo abbiamo ribadito tante volte. La sanità è una cosa seria e non da emozioni di campagna elettorale ma la destra è stata talmente brava a strumentalizzare una cosa che non esiste. I difensori del Mazzoni siamo sempre stati noi e non loro, se dobbiamo dare un giudizio tecnico il livello qualitativo è cresciuto grazie anche al nostro supporto in Regione. Ringraziamo Pietro Frenquellucci per il suo gran valore. Vedrete stando sul campo dell’opposizione da subito, sviscerando i problemi, le cose cambieranno anche ad ascoli e i cicli politici sono più brevi di quanto si pensi” continua la nota.

“La divisione a sinistra è stata la causa del mancato ballottaggio anche da una attenta analisi dei voti presi nelle varie sezioni e i disgiunti. Noi siamo comunque pronti a ripartire e a dialogare per ricostituire un centro sinistra nuovo e unito” termina il comunicato.

