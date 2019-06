Squadra di 4 assessori per il neo sindaco. Al suo predecessore le deleghe a bilancio, tributi e patrimonio

FOLGINANO – Matteo Terrani, nuovo sindaco di Folignano, ha ufficializzato la sua nuovo Giunta. Di seguito l’organizzazione della squadra con le deleghe:

MATTEO TERRANI

SINDACO

Ricostruzione, Decoro Urbano, Personale, Partecipazione, Società partecipate, Eventi, Innovazione

ANGELO FLAIANI

VICE SINDACO

Bilancio, Tributi, Patrimonio

BRUNELLA CASINI

ASSESSORE

Urbanistica, Pubblica istruzione, Trasporti

SERENA ACCORSI

ASSESSORE

Attività produttive, Politiche del lavoro, Politiche della terza età

COSTANTINO NEPI

ASSESSORE

Politiche sociali, Politiche per la famiglia, Politiche dell’accoglienza e dell’integrazione, Politiche per la casa,

Servizi educativi per l’infanzia

DELEGHE AI CONSIGLIERI

MARCO GIACOBONI

CONSIGLIERE DELEGATO

Protezione civile, Mobilità e ciclabili

DANIELE TONELLI

CONSIGLIERE DELEGATO

Sport, Polizia Municipale e viabilità, Sicurezza, Efficientamento energetico

SAMUELE D’OTTAVIO

CONSIGLIERE DELEGATO

Agricoltura, Manutenzione del territorio, Verde pubblico, Servizi cimiteriali

MANUEL ANGELINI

CONSIGLIERE DELEGATO

Lavori Pubblici, Politiche giovanili

RAFFAELLA VAGNONI

Politiche ricreative per l’infanzia, Associazionismo

LAURA ADDIS

Cultura, Pari opportunità

MONIA DE CAROLIS

Europa e progetti comunitari, Gemellaggi

SERENA FRILLICI

Ambiente, Benessere animale

Terrani poi scrive: “Durante la prima seduta del consiglio comunale prevista per mercoledì 12 Giugno alle ore 18,30 c/o i locali della Polisportiva Belvedere proporremo Daniele Tonelli alla Presidenza del consiglio comunale e indicheremo Marco Giacoboni quale capogruppo consiliare di maggioranza”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.