Il sindaco di Ascoli: “Lavoreremo in stretta sinergia per accrescere ancor di più la conoscenza della nostra Giostra a livello nazionale e mondiale”

ASCOLI PICENO – Il sindaco Marco Fioravanti ha incontrato ieri a Palazzo dell’Arengo il presidente del consiglio degli anziani della Quintana, Massimo Massetti.

Oltre a fare il punto sui prossimi e imminenti impegni relativi alla rievocazione storica, il primo cittadino ha confermato la propria fiducia nell’operato del presidente: “Massimo Massetti ha svolto un lavoro egregio in questi anni, dando lustro alla nostra Quintana con passione, dedizione e grandi capacità. Per questo motivo ho voluto ribadirgli la mia totale fiducia nel suo operato: Massetti continuerà a vestire i panni di presidente del consiglio degli anziani e in stretta sinergia lavoreremo per accrescere ancor di più la conoscenza della nostra Quintana a livello nazionale e mondiale” le parole del sindaco.

