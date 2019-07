ASCOLI PICENO – Ad ormai quattro anni dalla scomparsa dell’avvocatessa Giuseppina Liala Ponzo, ascolana d’adozione, molto conosciuta e stimata in città, i familiari hanno voluto organizzare in suo ricordo un Memorial di calcio misto di beneficenza, una serata di sport che prevede la presenza di amici e parenti in campo insieme alla formazione dei Giornalisti delle Marche e alcuni Avvocati colleghi di Giuseppina di Ascoli Piceno.

Il 4° memorial “Per Giusy”, si svolgerà presso il Campo sportivo di Porta Romana ad Ascoli il giorno 9 luglio dalle ore 20 alle ore 21 e prevede lo svolgimento di una partita mista di calcio a 8, con la benedizione iniziale di Don Paolo Simonetti. In concomitanza verranno raccolti offerte che saranno donate allo Iom, Istituto Oncologico Marchigiano. I familiari ringraziano tutti coloro che parteciperanno e Don Paolo Simonetti.

La famiglia: “Ad ormai quattro anni dalla tragica scomparsa nel suo mare, in Salento, il 26 giugno 2015, vogliamo ricordare insieme a parenti, amici e colleghi la nostra cara Giusy, che rimarrà per sempre nei nostri cuori e nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta.” La figlia Chiara Poli: “Abbiamo deciso di organizzare anche quest’anno una serata di sport in suo ricordo, per lei che amava il calcio e che sempre mi ha sostenuto nell’intraprendere ed andare avanti in questo sport con i giusti valori e principi, per lei tutti insieme affinché il suo ricordo possa rimanere vivo in tutti noi”.

