ROCCAFLUVIONE – Gaia Foglini è stata eletta Miss Roccafluvione 2019. L’elezione è avvenuta al termine della selezione di Miss Italia ospitata nella splendida località picena, famosa per essere la patria del tartufo nero. Una serata di assoluta bellezza, resa ancora più magica dalla conduzione vivace ed elegante di Marco Zingaretti, ha portato la Foglini ad aggiudicarsi l’ambita fascia, superando nelle preferenze dei giurati Elisa Rossetti, che ha conquistato la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Simona Viola, Francesca Ferrini (eletta Miss Be Much), Ludovica Stronati, Sara Passarini e Francesca Forti, che ha conquistato il titolo di Miss Trivelli Tartufi. La fascia di Miss Mascotte, riservata alle concorrenti minorenni, è andata a Gioia Seretti.

La giuria era composta da Francesco Leoni, Francesca Berdini, Maria Adele Valentini, Giuseppe Amici, Pasquale Ercoli e da Domenico Trivelli, mentre le acconciature delle ragazze sono state curate dallo staff della Parrucchieria Micol di Tolentino. Il coordinamento della serata è stato curato da Ivria Montedoro, con la collaborazione di Valeria Carullo e di Tania De Angelis.

La prossima selezione di Miss Italia nel Piceno avrà luogo al Club 23 di San Benedetto del Tronto martedì 30 luglio, sempre per l’organizzazione dell’Agenzia Pai. Le iscrizioni sono ancora aperte e vanno fatte sul sito Internet www.missitalia.it

