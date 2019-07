ASCOLI PICENO – Torna, come ogni anno, l’appuntamento con la storia e la tradizione della città. Si parla, naturalmente della celebre Quintana.

Il Palio della Giostra di Agosto, in programma il 4 agosto, realizzato dall’artista Pino Procopio, è stato presentato stamane, con grandissima partecipazione, nella “Sala della Vittoria” della Pinacoteca Civica.

Tra i presenti ad intervenire il Magnifico Messere Marco Fioravanti, il Presidente del Consiglio degli Anziani Massimo Massetti, il Professor Stefano Papetti e l’artista Pino Procopio.

Il primo cittadino ha espresso tutto il suo orgoglio per l’inizio della manifestazione: “Quello di Sant’Anna è un giorno speciale per la nostra città! E’ il giorno in cui si aprono le festività in onore del Patrono Sant’Emidio e in cui ogni ascolano inizia a sentire il richiamo più profondo delle nostre tradizioni”.

“Ma è anche il giorno – continua Fioravanti – in cui si svela il Palio della Quintana di agosto, consolidando lo stretto legame tra città, rievocazione storica e Santo Patrono. Oggi si entra nel periodo più bello, suggestivo ed emozionante della nostra città”.

Conclude il sindaco: “Auguro a ciascuno di voi di viverlo nel migliore dei modi. Viviamo la Quintana. Viviamo la nostra Ascoli”.

