Tanti sorrisi durante i percorsi, con la consapevolezza di aver partecipato ad una giornata che non sarà mai dimenticata

AMANDOLA – Giorno da ricordare, quello del 29 luglio, per il Festival che ha come obiettivo il rilancio delle zone marchigiane dopo il sisma 2016.

Bagno di folla a Fontanelle, vicino ad Amandola, per Marco Mengoni. Il noto cantante, accompagnato dal fondatore di RisorgiMarche Neri Marcorè, ha mandato in estasi i tantissimi presenti che hanno raggiunto a piedi o in bici il “palco verde”. Concerto gratuito, ricordiamolo.

Eseguiti i brani più famosi dell’artista in una location mozzafiato e in un’atmosfera magica.

