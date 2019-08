L’olandese classe 1997, con esperienze in Italia anche con le maglie di Novara e Spezia, si è già aggregato al gruppo guidato da mister Zanetti

ASCOLI PICENO – Nuovo colpo dell’Ascoli Calcio che acquisisce in prestito dal Parma l’attaccante olandese classe 1997 Alessio Sergio Fernando Da Cruz.

L’olandese, cresciuto in patria nelle giovanili di Ajax, Almere e Twente e che ha vestito in Italia le maglie di Novara, Parma e Spezia, con 3 presenze in Serie A con i ducali, si è già aggregato al gruppo guidato da mister Zanetti.

Il club bianconero ha inoltre ceduto a titolo definitivo al Fano il centrocampista Carte Said.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.