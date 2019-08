ASCOLI PICENO – Blitz contro le sostanze stupefacenti nel capoluogo.

Anche grazie alle segnalazioni di alcuni negozianti di via Marcello Federici ad Ascoli, la Squadra Mobile nella tarda mattinata dl 9 agoso ha arrestato un 40enne albanese sorpreso mentre cedeva, ad una donna, una dose di cocaina in via Nazario Sauro, nei pressi dell’Istituto Scolastico “Cantalamessa”.

Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati un sacchetto contenente un unico pezzo di cocaina dal peso di circa 20 grammi, altre 3 dosi dello stesso stupefacente da un grammo ciascuna, pronte per essere spacciate, oltre a mannite e bilancino.

L’uomo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria ascolana, è ora ristretto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima.

