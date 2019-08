STELLA DI MONSAMPOLO – Applausi per tutti: organizzatori, pubblico e artisti.

Dal 7 all’11 agosto si è svolta a Stella di Monsampolo la Festa di San Mauro e la Sagra della Gricia e dell’Amatriciana in piazza Nuova, Via Enrico Berlinguer.

Giunto alla terza edizione, l’evento nasce dalla collaborazione con L’Associazione Amici di Grisciano, una sinergia nata tre anni fa con l’obiettivo di portare e far conoscere i piatti e i sapori tipici di un territorio gravemente colpito dal sisma.

Sulla tavola i sapori inconfondibili della cittadina rietina (pasta alla gricia e alla matriciana e tante altre golosità) e sul palco grandi artisti.

La chiusura della kermesse è stata affidata alla nota cantante Anna Tatangelo che ha richiamato in piazza una vera e propria folla. L’artista è in giro per l’Italia con “La fortuna sia con me Tour 2019”.

L’artista campana a Stella, video Comitato festeggiamenti San Mauro

E per concludere… Anna Tatangelo sia… buon concerto a tutti!!! Gepostet von Comitato festeggiamenti San Mauro am Sonntag, 11. August 2019

Prima della cantante campana, in questi giorni, si erano esibiti “Lui e gli amici del Re”, tribute band Adriano Celentano, la giovane band locale Utah, Luca Bachetti e il campione del mondo di organetto Mariano Michelessi, la tribute band “Queen Forever” by Vincenzo Castello e Maxi Urban, giovane ascolano protagonista nell’ultima Sanremo Young.

Alla rassegna spazio anche alla moda dove il 9 agosto c’è stata la sfilata di moda che ha visto anche la presenza di Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018.

E alla fine i fuochi d’artificio, chiusura tradizione della Festa di San Mauro, in onore del Patrono di Stella di Monsampolo.

