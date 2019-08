ANCONA – Allerta caldo in tutta Italia con 11 città a bollino rosso: è il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ad indicarlo. Le temperature roventi riguardano tutta la penisola, in particolare il centro-nord dove si registrano i picchi più alti. Caldo anche il 13 agosto ma in riduzione. I bollini rossi riguarderanno infatti 6 città.

L’allerta rientrerà il prossimo mercoledì 14 agosto. Per oggi l’allerta più alto riguarda Bolzano, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Latina, Rieti, Campobasso, Frosinone e Perugia. Il bollino rosso indica le condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.