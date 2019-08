La festa in programma al Parco Comunale sarà una grande occasione per vivere una serata di allegria, cibo e buona musica sotto le stelle

ASCOLI PICENO – La fine dell’estate si sta avvicinando e non si può non chiudere in bellezza. Venerdì 30 agosto presso il Parco Comunale di Venarotta avrà luogo la serata “Tira a Campà-ri“, un evento organizzato dai giovani del paese in collaborazione con il comune di Venarotta, la Pro Loco e il Bim.

La festa sarà una grande occasione per vivere una serata di allegria, cibo e buona musica sotto le stelle. Il programma prevede l’inizio della serata intorno alle 19.30 quando sul palco suoneranno diversi artisti locali emergenti: Giorgia De Santis, Undertow, Edoardo Marcantoni, Capitolo Zero, Kaput, The Breach, Lewi ed Konoah.

Dalle 23 in poi spazio ad una tripletta di deejay per far ballare i presenti: Dj Nerva, Dj Michel Tallè e Dj Sheddy. Durante la serata saranno disponibili stand gastronomici per cibo e bevande. Il Parco Comunale è situato in prossimità del campo sportivo comunale “Di Ridolfi“, aperto per l’occasione in modo da poter ospitare un ampio parcheggio disponibile. Una sera in compagnia per divertirsi e festeggiare la fine dell’estate, con l’evento che si terrà anche in caso di pioggia.

