ASCOLI PICENO – Idee, sogni, visioni sul futuro partendo dal delicato rapporto tra le persone e la tecnologia. Otto speaker e un unico filo conduttore: le “Umane Connessioni”, ossia le opportunità, le potenzialità e i cambiamenti che la tecnologia sta apportando alla nostra società. Sabato 14 settembre approda ad Ascoli il format statunitense TEDx: un evento unico per la città che concentrerà̀ pensatori creativi e innovativi con le loro ispirazioni, un vero spettacolo delle idee che inizierà alle 10 e che accoglierà personaggi nazionali e speaker locali.

Siamo nell’era della connessione continua, sentiamo parlare ogni giorno di Big Data ed Intelligenza Artificiale. L’essere umano, però, ha da sempre usato la tecnologia per migliorare la propria vita e facilitare il proprio lavoro. La novità è nella forte accelerazione, negli ultimi anni, di questi processi e il confine sempre più labile tra persona e macchina, tra reale e virtuale.

Affronteremo questo tema collegandolo alle implicazioni nella sfera sociale: come devono essere gli strumenti e le tecnologie “umano centriche” per poter essere un vantaggio per un numero sempre maggiore di persone? Lo faremo sfruttando temi come le connessioni emozionali, i social network e la nostra vita sociale, il cambiamento climatico, l’arte digitale, la tecnologia al servizio della disabilità, gli umani fragili, la privacy, differenze e conflitti… con speaker di altissimo livello che sapranno coinvolgerci, stupirci ed emozionarci.

Le nostre parole chiave? Futuro, tecnologia, innovazione, inclusione, trasformazione.

Gli speaker

Protagonisti di questa edizione, personaggi internazionali o espressione del territorio: Bruno Mastroianni (filosofo, autore e social media manager RAI), Mauro Buonocore (Responsabile della comunicazione della Fondazione CMCC Climate – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Paolo Isabettini (architetto, maker e fondatore di DajeMarche), Dario Corona (Ricercatore e co-founder della startup Limix), Roberta Cesaroni (psicologa e coach adolescenziale), Andrea Buti (avvocato, docente ed esperto di privacy), Luca Agnani (visual designer), Raffaele Spidalieri (neurologo e musicista).

Il programma della giornata

Si parte alle 10, con una scaletta dinamica e multi-sfaccettata che prevede due sessioni (mattino e pomeriggio) con 8 interventi live, la proiezione di due video ufficiali TED, una performance teatrale e momenti di intrattenimento. Ogni talk durerà al massimo 18 minuti e sarà ad alta intensità: parole forti, messaggi importanti che indagheranno ogni tema, facendoci riflettere e accendendo una nuova luce sulla visione della tecnologia e della persona nella nostra società. Tutti gli interventi saranno ripresi, i video saranno poi sottotitolati in inglese e caricati nella piattaforma globale TED.com: dal Piceno al mondo!

Alle 13 una pausa pranzo speciale per parlare, discutere, interagire con i partecipanti, gli speaker e le associazioni non profit: Gli Skizzati (Associazione La Meridiana Onlus e P.A.Ge.F.Ha) che sarà presente con una mostra di fumetti, Radio Incredibile (che curerà la regia tecnica e trasmetterà il backstage e le interviste via web radio), Fior di Risorse (Associazione di manager e professionisti, editore della rivista sui temi del lavoro Senza Filtro), il Laboratorio Minimo Teatro (che curerà una performance teatrale) e l’Associazione Bimbi nel Bosco.

L’evento è curato in ogni minimo dettaglio: la giornata sarà scandita dalla professionalità di Gloria Caioni, giornalista e direttore responsabile di Vera Tv, l’allestimento del palco è realizzato interamente a mano dall’artista Gloria Recanatini di karv.artdesign, utilizzando oggetti di recupero di porte e cancelli, scansionato in digitale e stampato su pvc e tutti i partecipanti riceveranno una borraccia come forma di sensibilizzazione sul tema della riduzione della plastica.

Con noi ci saranno anche il collega di TEDxCesena (Maurizio Berti) e una piccola delegazione di studenti del Liceo Righi di Cesena che ha realizzato un progetto di Alternanza Scuola Lavoro proprio su TEDx.

Perché TEDxAscoliPiceno?

Aprire le porte di un TED significa aprire le porte a una nuova comunità di pensatori creativi e innovativi, dinamici e inclusivi, che amano la contaminazione tra mondi e società diverse.

Questo vogliamo fare nel Piceno: intercettare i primi seguaci di questa nuova comunità, per portare azione, evoluzione e rinnovamento in un territorio colpito dalla crisi economica prima e dal sisma poi.

TEDxAscoliPiceno fa parte del programma di eventi Global TED.

TEDxAscoliPiceno è uno spazio inclusivo che dà il benvenuto a persone di tutte le età e background, a tutti i sessi, gli orientamenti e le origini e a tutte le persone con disabilità visibili e invisibili.

Partner

Un ringraziamento ai partner che hanno deciso di supportare questo evento (Fainplast, Scandolara, Gate-away, Partner SpA, Webeing, AmiciFarm, ATF, VeraTV, Le Scuderie, karv.artdesign, HeartMadeCommerce, Associazione Radio Incredibile, Fior di Risorse e Senza Filtro, Selene Re, Massimiliano Fabrizi, Pietro Cardarelli) e all’associazione Gli Skizzati, l’Associazione I bimbi del bosco e il Laboratorio Minimo Teatro.

Gli organizzatori

Alla guida dell’evento, un team di professionisti che ha deciso di fondare l’associazione NEXT OdV per promuovere questo ed altri eventi legati al mondo dell’innovazione e della creatività. Un gruppo di appassionati, orgogliosi di riflettere la diversità, che si sono messi in gioco con l’obiettivo di far crescere un forum locale di idee che ispiri le persone a cambiare la loro vita, il loro futuro e, infine, il mondo intero.

Il gruppo è formato da Sara Leonetti, Silvia Totò, Flavia Narducci e Valeria Petrocchi e coadiuvato dai tecnici (Sergio Consorti, Enrico Corinti, Mauro Corinti, Massimiliano Fabrizi) e dal team di comunicazione e staff (Alessio Ceci, Claudio Siepi, Massimiliano Cibelli, Anna Rita Giacomucci, Uriano Iuvalò, Chiara Lanciotti).

About TEDx, x = independently organized event.

Nello spirito di idee che meritano di essere condivise”, i TEDx sono eventi locali, organizzati in maniera indipendente che si propongono di ricreare a livello locale un’esperienza simile a quella che si vive ad una Conferenza TED. Più di 5mila eventi TEDx sono stati realizzati finora e alcune presentazioni sono diventate TEDTalks famosissimi. Ad un evento TEDx, presentazioni dal vivo e proiezioni di video tratti dai TEDTalks si alternano, per favorire relazioni e discussioni tra i partecipanti. TED dà suggerimenti generali, norme e regolamenti per il programma dell’evento TEDx, ma ogni evento è organizzato in maniera indipendente.

TED, organizzazione non-profit, ha l’obiettivo di diffondere “idee che meritano di essere condivise”. Iniziato come semplice convegno in California nel 1984, TED è cresciuto nella sua “mission” attraverso molteplici iniziative. Nella Conferenza annuale TED i maggiori protagonisti internazionali del “pensare” e del “fare” sono invitati a condividere le loro idee in presentazioni di massimo 18 minuti. Le Conferenze TED hanno visto alternarsi sul palco personalità come Roger Ebert, Sheryl Sandberg, Bill Gates, Elizabeth Gilbert, Benoit Mandelbrot, Philippe Starck, Ngozi OkonjoIweala, Brian Greene, Isabel Allende e l’ex primo ministro inglese Gordon Brown. Ci sono tre eventi TED ogni anno: la Conferenza TED, ogni primavera a Vancouver (Canada), in contemporanea a TEDActive, a Whistler, (Canada) e TEDGlobal che quest’anno si tiene in Brasile. TED.com archivia e mette a disposizione giornalmente i TEDTalks. Attraverso l’Open Translation Project, i TEDTalks sono sottotitolati in più di 90 lingue grazie al lavoro di volontari da ogni parte del mondo.

TED ha creato un TED Prize annuale, dove individui eccezionali, con il desiderio di cambiare il mondo, ricevono l’opportunità di tradurre i loro desideri in azioni; TEDx, che offre agli individui o gruppi un modo per ospitare eventi locali ed auto organizzati in tutto il mondo, ed il programma TEDFellows, che aiuta gli innovatori, parte della comunità TED, amplificando l’impatto dei loro eccezionali progetti ed attività.

