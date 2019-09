Parte questo fine settimana il campionato di Primavera 2, con le squadre che scenderanno in campo il 14 settembre per la prima partita stagionale

ASCOLI PICENO – Parte questo fine settimana il campionato di Primavera 2, con le squadre che scenderanno in campo il 14 settembre per la prima partita stagionale. Nel girone A, la Spal, dopo essere stata una delle protagoniste dello scorso campionato e dopo aver visto sfumare la promozione nella finale playoff, riparte dalla partita contro il Brescia.

Una partita tra società di Serie A che viene rappresentata anche dalla presenza al campionato di Milan, Parma, Udinese e Hellas Verona. Milan e Udinese che, puntando a risalire subito dopo la retrocessione dello scorso anno, nella prima giornata affronteranno rispettivamente le ambizioni playoff dello Spezia e la voglia di riscatto del Cittadella. Il Parma, cercando di migliorare il posizionamento dello scorso campionato, parte da Chiavari sul campo della Virtus Entella, che proprio quest’anno torna a disputare il Primavera 2. Sfida playoff invece potrà essere Cremonese – Hellas Verona.

L’ultima sfida della prima giornata rappresenta una novità assoluta per il campionato con la prima stagione in Primavera 2 del Pordenone che giocherà in casa del Venezia.

Nel girone B, dopo aver sfiorato la qualificazione ai playoff nella stagione 18/19, il Frosinone riparte ospitando la Juve Stabia, che ritorna proprio quest’anno a disputare il campionato Primavera, insieme alle novità Pisa e Trapani che inaugureranno la stagione, in trasferta, scendendo rispettivamente in campo contro Perugia e Cosenza.

Invece, dopo il terzo posto negli scorsi due campionati, l’Ascoli ricomincia da Livorno. La Lega di Serie A ha diramato il tabellone della Tim Cup Primavera. Il 25 Settembre, i bianconeri affronteranno tra le mura amiche il Venezia FC.

Il Benevento cerca quantomeno di centrare per la seconda stagione consecutiva l’obiettivo playoff scendendo in campo nella prima giornata in trasferta contro il Lecce, semifinalista la scorsa stagione.Chiude il quadro della prima giornata Crotone–Salernitana, con entrambe a caccia di riscatto dopo i risultati dello scorso campionato.

(comunicato Lega B)

