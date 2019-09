Il capogruppo sull’edilizia scolastica : “il Sindaco di Ascoli dopo averci spiegato perché in un anno e mezzo i fondi destinati alle scuole non sono stati usati e non si è aperto neppure un cantiere ci dovrà spiegare cosa intende fare per recuperare il tempo perduto. Gli ascolani meritano scuole sicure”

ASCOLI PICENO -Il capogruppo del PD, Ameli sull’edilizia scolastica:”Dopo le dichiarazioni a mezzo stampa del sindaco di Ascoli Fioravanti aventi ad oggetto l’edilizia scolastica, da buon consigliere comunale innamorato della città e preoccupato per studenti, insegnanti e genitori, mi sono mosso presso gli uffici competenti per avere maggiore contezza sulla fattibilità del “project financing” sulle scuole ascolane. “

” A quanto mi risulta ci sarebbe un’ottima notizia: l’ ufficio sisma prevede ammissibili circa otto milioni di euro oltre i 23 inizialmente programmati per la ricostruzione/adeguamento delle scuole di competenza comunale. Ma se dalla regione giungono buone notizie, dal fronte del comune si addensano nubi. Sembrerebbe infatti che il commissario (di certo non espressione del PD) abbia comunicato al comune che il project Financing così come redatto non sarebbe conforme alla normativa italiana sugli appalti.

A questo punto invece di cercare responsabilità di altri enti o capri espiatori, il Sindaco di Ascoli dopo averci spiegato perché in un anno e mezzo i fondi destinati alle scuole non sono stati usati e non si è aperto neppure un cantiere ci dovrà spiegare cosa intende fare per recuperare il tempo perduto. Gli ascolani meritano scuole sicure, belle e innovative dal punto di vista didattico.

Chiedo all’amministrazione: non sarebbe utile condividere questo progetto con i cittadini e con i quartieri visto che impattera fortemente sulla vita di tutti i giorni?

Decisioni che modificano sensibilmente la vita dei cittadini ascolani non possono essere assunte nella totale mancanza di condivisione, partecipazione e trasparenza.”

