I match report della Lega B analizzano ed evidenziano il momento magico del Picchio: difatti i bianconeri si scatenano Ascoli negli ultimi 15’ di gara, è da record per gol segnati negli ultimi 15’ delle partite dopo 4 turni della serie BKT 2019/20, ben 6 reti nel tempo di gara preso in esame, sugli 11 totali realizzati.

A segno ben 8 giocatori diversi ed è la cooperativa del gol del torneo cadetto, una delle 3 del calcio italiano più versatile, alla pari di Napoli (serie A) e Renate (serie C girone A). Gli 8 goleador bianconeri: Chajia, Da Cruz, Gerbo, Ninkovic, Pucino, Scamacca e Troiano. Ascoli a segno, in casa, da 11 partite di fila, per un totale di 23 gol.

I precedenti: Confronto tecnico inedito tra Paolo Zanetti e Vincenzo Italiano, i due allenatori si sono incontrati solo 5 volte da giocatori ma mai da coach. Per Zanetti è la prima volta contro lo Spezia e per Italiano la prima contro l’Ascoli.

Tra le due squadre invece sempre in serie C e serie B ben 24 le gare totali disputate di cui 12 ad Ascoli con 10 vittorie su 12 per il picchio, 1 pareggio, 1 sconfitta, su 34 reti totali nei confronti 23 sono state realizzate in casa. Primo confronto nel 1961/62 nel campionato di Serie C con vittoria ascolana per 2 reti a 1.

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Zanetti per la sfida di domani sera con lo Spezia: unici indisponibili Beretta e Scamacca. I convocati: PORTIERI: Lanni, Leali, Novi DIFENSORI: Andreoni, Brosco, D’Elia, Ferigra, Gravillon, Laverone, Pucino, Valentini CENTROCAMPISTA: Brlek, Cavion, Gerbo, Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Troiano ATTACCANTI: Ardemagni, Chajia, Da Cruz, Ninkovic, Rosseti.

Lo Spezia fino ad ora ha collezionato 4 punti a firma dei gemelli Ricci. Aseenti ad Ascoli Galabinov ed Acampora e Barone. Mastinu è invece rimasto a lavorare a Follo per ricercare la condizione migliore. I convocati: PORTIERI:1.Scuffet, 12.Krapikas, 31.Desjardins Difensori: 2.Vignali, 3.Ramos, 5.Marchizza, 13.Capradossi, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 28.Erlic CENTROCAMPISTI: 6.Mora, 8.Ricci m., 16.Bartolomei, 25.Maggiore, 27.Benedetti, 29.Buffonge. ATTACCANTI: 7.Delano, 10.Ricci f., 11.Gyasi, 17.Gudjohnsen, 26.Bidaoui, 32.Ragusa