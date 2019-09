AMANDOLA – Chiuso il bando per il nuovo ospedale dei Sibillini con 9 offerte. Si passa ora alla verifica di ammissibilità delle proposte presentate ed all’esame da parte della commissione di gara.

“Si apre una nuova fase per la realizzazione del Nuovo ospedale di Amandola. C’è stata grande qualità nel governare il percorso facendo azioni in parallelo – commenta il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli – L’Ufficio della ricostruzione ha seguito le fasi approvative, il Consorzio di Bonifica ha verificato il progetto posto a base di gara mentre la Regione Marche ha svolto il ruolo di responsabile del procedimento e di stazione appaltante. Il Comune nel contempo ha eseguito la variante, l’acquisizione del terreno, la bonifica bellica e la verifica preventiva archeologica: evitati quindi tanti tempi morti. Questo significa che tra bando, 60 giorni per i privati, valutazione e affidamento il cantiere partirà entro l’anno. I lavori previsti dovrebbero terminare in due anni, salvo riduzioni offerte in fase di gara. Sono molto soddisfatto di questo percorso che ha coinvolto molti soggetti. Grazie anche alla consistente donazione privata del gruppo Rosneft, l’importo complessivo di tutta l’operazione è di circa 19 milioni di euro. Restituiamo ad un territorio così duramente colpito dal terremoto un ospedale strategico per tutta l’area montana dei Sibillini che tornerà ad avere servizi sanitari che rispondono ai bisogni dei marchigiani”.

“Sono felice per questa opera pubblica che sta andando avanti, ed orgoglioso di questa giunta regionale, che ha saputo rispettare gli impegni assunti con la popolazione montana – commenta il sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli – E’ un ospedale che interessa 20mila persone circa, su un territorio di oltre 700 km quadrati. E’ una grande soddisfazione aver completato l’iter tecnico amministrativo di una delle più grandi opere pubbliche della ricostruzione”.

L’importo totale dell’ investimento finanziario è 18 milioni e 800 mila euro (Ricostruzione sisma 13 milioni e 800 mila, donazione privata “Rosneft” 5 milioni). I posti letto sono 40 di cui: 15 medicina interna acuti, 8 chirurgia, 10 lungodegenza, 7 letti tecnici (dialisi). Altri 40 posti sono destinati a Residenza sanitaria per anziani: 20 operativi da subito, altri 20 saranno predisposti. La struttura è quindi dimensionata per 80 posti letto.

Le attività: Area Interventistica 1-blocco operatorio 2-punto di primo intervento + potes h24 Area diagnostica e terapia 1-Radiodiagnostica (Radiologia tradizionale-Ecografia-TC-RNM) 2-Punto prelievi 3-Centro raccolta sangue Area degenza Degenza medicina interna (23 pp.ll. per acuti +10 pp.ll. post acuti) Area diurna ed ambulatoriale 1-ambulatori chirurgici (chirurgia-ortopedia-oculistica-orl-ginecologia-urologia) 2-ambulatori medici di 1° livello (medicina interna, diabetologia, cardiologia, gastroenterologia, psichiatria, psicologia, dermatologia, nefrologia, neurologia, reumatologia, preoperandi, terapia del dolore) 4-ambulatori diagnostico-strumentali (ecocardiogramma-doppler-endoscopia-terapia infusionale) 5-ambulatori della Assistenza Primaria ( mmg e pls) 5 6-Centro assistenza limitata Dialisi 7 letti tecnici 7-servizio di riabilitazione (ambulatorio fisiatria-palestra-spazi riabilitazione) Servizi Territoriali 1-continuità assistenziale 2-assistenza domiciliare integrata 3-medicina legale 4 -dipartimento di prevenzione Area degenza extraospedaliera 1-Rsa 20 ppll. 2-Cure intermedie 20 ppll ( da autorizzare) Area servizi Area accoglienza e servizi non sanitari Area servizi logistici Locali tecnici Sistemazione esterna e parcheggi per 120 auto.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.