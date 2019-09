L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 9

ASCOLI PICENO – Giovedì 3 ottobre avrà luogo la celebrazione del 76° anniversario dell’inizio della lotta di liberazione ad Ascoli Piceno.

Il 12 settembre 1943 i militari e la popolazione ascolana insorsero contro gli invasori nazisti venuti che occupavano la città delle Cento Torri mentre il 3 ottobre successivo i partigiani, tra i primi in Italia, combatterono sul Colle San Marco contro un intero reggimento sacrificando numerose giovani vite.

La manifestazione, organizzata dalla Provincia, insieme al Comune di Ascoli Piceno e l’A.N.P.I. provinciale, per rievocare gli avvenimenti storici e il conseguimento della medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana, avrà inizio alle ore 9 con la deposizione della corona in Piazza Simonetti – Palazzo del Governo.

Quindi, alle 9.15, si terrà l’omaggio presso il monumento ai caduti a Piazza Roma. Successivamente, alle 9.45, autorità civili e militari si ritroveranno a Colle San Marco, dove alle 10, si svolgerà la deposizione della corona sul cippo e sul sacrario ai caduti per la Resistenza. Concluderà la giornata, alle 11, la celebrazione della Santa Messa.

Alla cerimonia interverranno il Prefetto di Ascoli Piceno dottoressa Rita Stentella, il Presidente della Provincia Sergio Fabiani, il Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e il Presidente del Comitato provinciale A.N.P.I. Pietro Perini.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.