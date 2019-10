ROMA – Cantieri del Piceno: tema di un incontro avvenuto il 2 ottobre a Roma.

A confrontarsi la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini e la Ministra Paola De Micheli Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché ex Commissario Straordinario della Ricostruzione.

“Ho apprezzato molto sensibilità e la disponibilità del Ministro Paola De Micheli verso le questioni del Piceno, territorio che ha ben conosciuto in qualità di Commissario per la ricostruzione – ha affermato Anna Casini – È stato un confronto positivo che ha portato i risultati che auspicavamo: importanti novità per la ripresa dei lavori (entro l’anno) della messa in sicurezza dei viadotti sulla Norcina e soprattutto una grande attenzione alla riapertura del cantiere delle gallerie in località Trisungo di Arquata. Il Ministro conosce bene il valore non solo economico di quel cantiere”

