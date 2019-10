ASCOLI PICENO – Tragico sinistro il 13 ottobre nel Piceno.

Vicino Mozzano, nelle campagne, una Jeep è finita fuori strada per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine ed è finita in una scarpata.

A bordo due persone, cacciatori: un 70enne è morto mentre l’altro è stato trasportato al Torrette di Ancona in eliambulanza.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.