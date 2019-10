ROCCAFLUVIONE – Una giornata dedicata alla fede e allo sport ben riuscita, quella che si è tenuta ieri a Roccafluvione organizzata dalla parrocchia Santo Stefano Protomartire il 20 ottobre. Tanto sport e tanti giovani che insieme hanno dato vita ad una vera festa nella zona del Palasport del paese.

Dopo la Santa messa e il pranzo offerto dalla Parrocchia, dalle 14 si è dato il via ai tornei sportivi, calcio a 5, pallavolo e calcio balilla umano, e giochi popolari per le famiglie e bambini fino alle 20. Presenti anche Massimo Silva, ex allenatore dell’Ascoli Calcio e Orlando Nardi, ex calciatore bianconero negli anni ’50 ricordato anche come vice di Mazzone nell’Ascoli che raggiunse la serie A. Allenatore di spicco nel piceno, 89 enne ma sempre dedito al calcio ha seguito con passione insieme all’amico Silva le partite che si sono svolte e ha dichiarato: “Giornate importanti per lo sport e per i giovani ce ne dovrebbero essere sempre di giornate così”

Massimo Silva invece entusiasta della giornata ha anche tirato qualche calcio al pallone insieme ai più piccoli e alla squadra femminile che ha partecipato al torneo: “Queste giornate mi fanno ricordare quando ero più piccolo davvero una bella iniziativa e sull’Ascoli calcio, penso che bisogna trovare il giusto equilibrio dopo queste tre sconfitte.”

Qui la nostra video-intervista

